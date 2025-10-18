為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市青年局《斜槓自由市-迴聲製造所》 10/25四四南村登場

    2025/10/18 12:14 記者孫唯容／台北報導
    北市青年局推動「青年斜槓培力暨市集活動計畫」，持續透過3大主軸「自由學」實戰課程、「自由市」實作市集及「自由問」顧問陪跑，協助青年累積品牌經驗與創業實力。（青年局提供）

    面對職涯多元化趨勢，北市青年局推動「青年斜槓培力暨市集活動計畫」，持續透過3大主軸「自由學」實戰課程、「自由市」實作市集及「自由問」顧問陪跑，協助青年累積品牌經驗與創業實力；計畫至今已辦理6場市集，超過500位青年參與課程、擺攤與諮詢服務，從理念發想到實際行動，逐步建立個人風格的創業舞臺。

    青年局表示，第7場市集活動「斜槓自由市 Vol.7｜迴聲製造所」將於10月25日，下午1點到4點半在四四南村登場，集結超過25組以上青年創作者，規劃「甜點迴響所」、「手感共鳴坊」與「風格迴聲室」3大展區，要讓民眾親身體驗青年世代的創意能量。

    現場並安排靈感分享課，邀請許維真、潘瑋茵2位實戰講師，分別以「社群經營就是影響力」及「打造斜槓的順暢節奏」為題，分享實務經驗，協助青年掌握社群經營與創業節奏。此外，亦提供一對一品牌實務陪跑，讓青年在學習與市集體驗中同步累積實戰能量。

    青年局指出，青年斜槓培力暨市集活動計畫以斜槓培力為核心，結合實戰演練活動，打造一個完整的培力與實踐場域；透過課程、實作與市集體驗，協助青年提升多重技能，拓展職涯選擇，並培養創業思維與市場敏銳度。

    青年局同步推出「市集合作方案」與「自由參與補助方案」，輔導青年參與北市各大市集的並給予部分補助，期望青年能跨足不同主題市集，累積實際銷售經驗與市場觀察。

