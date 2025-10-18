台師大200學生協助光復鄉 15國外籍生投入救災：台灣的一份子

台師大200名學生前進花蓮光復鄉，投入救災重建工作。（台師大提供）

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，國立台灣師範大學啟動「暖陽行動補助計畫」，鼓勵學生以行動回應社會，發布24小時內即有200名學生報名，前往花蓮協助清理與重建，展現師大學生的公民意識與行動力，其中包括15國外籍生投入救災，強調他們也是台灣的一份子。

台師大學務長林玫君表示，教育不只是知識的傳遞，更是培養學生在現實世界中行動與反思的能力，從協助花蓮光復的行動中，看到青年世代如何把同理轉化為實際力量，「暖陽行動補助計畫」由「台師大50–60重聚校友群」捐款支持，經費專款專用於交通、生活與必要設備補助。

不同系所的台師大學生帶著鏟子、手套與雨鞋出發，當列車抵達花蓮光復站，空氣中仍瀰漫著泥水與潮濕氣味，街道上堆疊著被沖出的家具與生活用品。音樂系林同學表示，2、30人清理一棟兩層樓的透天厝，5、6個小時才鏟出地板的一角，真的難以想像現場的厚度；地理系王同學說，當地的叔叔阿姨會幫忙遞水、遞飯糰，還笑著說謝謝，那一刻明白「不是我們幫他們，而是大家一起撐過去。」

體育與運動科學系張同學分享，感謝體育四「約翰大隊長」率隊出發，這次行動看見了台灣人的團結，有些事不做，一輩子也不會做，所以馬上就衝去花蓮，到了之後才發現，現場比網路上講的還要糟，非常需要大家的力量，雖然一個人只有一把鏟子，但師大體育團結起來，用18把鏟子幫助居民恢復笑容。

除了我國學生之外，亦有來自15個國家的外籍學生主動加入行列，多半來自地理、公領及英語系，在完成志工保險與物資準備下，赴花蓮協助清理校園與社區環境。來自馬來西亞學生表示，台灣是學習與生活的地方，能和台灣朋友一起幫忙重建，感覺真的成為同一個社群的一份子。

