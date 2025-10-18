體驗農村魅力！台中梧棲饗米季、大安飛天豬辦桌熱鬧登場

中市大安區農會舉辦「飛天豬辦桌農特產品行銷活動」，大安幼兒園學童扮成小豬演出。（記者張軒哲攝）

梧棲區農會今（18）日舉辦「2025梧棲饗米季-57穗穗時光、農樂會暨青農展售活動」，推廣行銷梧棲的優質農特產品，也邀請民眾親身參與，認識在地農產，體驗梧棲農田的魅力。台中市長盧秀燕與副市長鄭照新皆親臨現場，並祝福農會蒸蒸日上，繼續輔導農民。

梧棲區農作物以水稻為主，同時也生產大豆、草莓、蜂蜜等優質農特產品。盧秀燕表示，感謝梧棲區農會理事長王振元、梧棲區農會總幹事吳柏慧及全體理監事，讓農會活動年年辦得有聲有色，今年是吳柏慧上任第一年，延續農會的優良傳統，以嶄新的活力籌辦活動，節目內容豐富，有遊戲、美食、抽獎等多項安排，讓民眾能盡情參與與體驗。

立法院副院長江啟臣表示，當前國際關稅與貿易談判的挑戰日益嚴峻，正是更應支持本土農業、愛用在地農產品的時刻，活動現場人潮踴躍，顯現出大家對在地農業與農產品的關心與愛護。

另外，中市大安區農會舉辦「飛天豬辦桌農特產品行銷活動」，現場約300人參與，場面熱鬧，由農會規劃的「飛天豬辦桌」菜色共11道，菜名寓意深遠，包括「安農迎賓五福拼」、「心想事成真粥道」、「呷百二歲慶有餘」、「農情蜜意芋薯香」、「為善最樂葱紅袍」、「您最尊貴福壽全」、「共享榮華旺五花」、「好事成雙海陸鍋」、「和氣生財豬福您」、「公推大安海尋薯」與「益壽延年西米露」等，每道佳餚皆採用在地食材入菜，象徵農村的誠意與幸福滋味。

台中市長盧秀燕（後排左四）參加梧棲饗米季活動。（記者張軒哲攝）

大安農會舉辦飛天豬辦桌活動。（記者張軒哲攝）

