為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    體驗農村魅力！台中梧棲饗米季、大安飛天豬辦桌熱鬧登場

    2025/10/18 12:06 記者張軒哲／台中報導
    中市大安區農會舉辦「飛天豬辦桌農特產品行銷活動」，大安幼兒園學童扮成小豬演出。（記者張軒哲攝）

    中市大安區農會舉辦「飛天豬辦桌農特產品行銷活動」，大安幼兒園學童扮成小豬演出。（記者張軒哲攝）

    梧棲區農會今（18）日舉辦「2025梧棲饗米季-57穗穗時光、農樂會暨青農展售活動」，推廣行銷梧棲的優質農特產品，也邀請民眾親身參與，認識在地農產，體驗梧棲農田的魅力。台中市長盧秀燕與副市長鄭照新皆親臨現場，並祝福農會蒸蒸日上，繼續輔導農民。

    梧棲區農作物以水稻為主，同時也生產大豆、草莓、蜂蜜等優質農特產品。盧秀燕表示，感謝梧棲區農會理事長王振元、梧棲區農會總幹事吳柏慧及全體理監事，讓農會活動年年辦得有聲有色，今年是吳柏慧上任第一年，延續農會的優良傳統，以嶄新的活力籌辦活動，節目內容豐富，有遊戲、美食、抽獎等多項安排，讓民眾能盡情參與與體驗。

    立法院副院長江啟臣表示，當前國際關稅與貿易談判的挑戰日益嚴峻，正是更應支持本土農業、愛用在地農產品的時刻，活動現場人潮踴躍，顯現出大家對在地農業與農產品的關心與愛護。

    另外，中市大安區農會舉辦「飛天豬辦桌農特產品行銷活動」，現場約300人參與，場面熱鬧，由農會規劃的「飛天豬辦桌」菜色共11道，菜名寓意深遠，包括「安農迎賓五福拼」、「心想事成真粥道」、「呷百二歲慶有餘」、「農情蜜意芋薯香」、「為善最樂葱紅袍」、「您最尊貴福壽全」、「共享榮華旺五花」、「好事成雙海陸鍋」、「和氣生財豬福您」、「公推大安海尋薯」與「益壽延年西米露」等，每道佳餚皆採用在地食材入菜，象徵農村的誠意與幸福滋味。

    台中市長盧秀燕（後排左四）參加梧棲饗米季活動。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（後排左四）參加梧棲饗米季活動。（記者張軒哲攝）

    大安農會舉辦飛天豬辦桌活動。（記者張軒哲攝）

    大安農會舉辦飛天豬辦桌活動。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播