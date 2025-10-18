為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學教授競逐桂冠「國家講座」及「學術獎」名單公布 台大是大贏家

    2025/10/18 12:00 記者林曉雲／台北報導
    大學教授競逐桂冠「國家講座」及「學術獎」名單近日公布，台大是大贏家。台大校長陳文章今在校務會議中說明台大教授獲得的殊獎。（記者林曉雲攝）

    大學教授競逐桂冠「國家講座」及「學術獎」名單近日公布，台大是大贏家。台大校長陳文章今在校務會議中說明台大教授獲得的殊獎。（記者林曉雲攝）

    「教育部國家講座」及「教育部學術獎」是大學教授爭逐的學術桂冠。教育部近日公布得獎名單，國家講座僅10人獲殊榮，今年人文及藝術領域從缺，學術獎僅18人獲獎，國立台灣大學各有4人獲國家講座及6人獲學術獎，成為大贏家。

    台大校長陳文章今（18）日在校務會議中表示，台大有4位拿下國家講座殊榮，包括吳俊傑（大氣系）、吳逸民（地質系）、吳明賢（醫學系）、高嘉宏（醫學系）。

    依教育部官網，台大吳俊傑（大氣科學、颱風動力、標靶觀測、颱風與海洋交互作用、颱風與地形交互作用、數值模擬及資料同化、颱風與氣候變遷，曾獲第21屆國家講座），吳逸民（地震預警、觀測地震學、地球物理），吳明賢（消化醫學、幽門桿菌、腸道微菌），高嘉宏（病毒性肝炎精準管理及治療研發、B型肝炎病毒生物指標與風險分期、代謝異常脂肪肝病與BC病毒性肝炎之交互作用、肝細胞癌風險預測研發與實踐，曾獲第19屆國家講座）。

    國立成功大學和國立清華大學各2人，分別是成大周明奇（晶體生長、凝態物理、雷射光學、化合物半導體、磊晶生長），胡潛濱（異向性彈性力學、複合材料與結構、破壞力學、計算力學）；清大許博炫（可持續經濟、創新經濟、資產定價、公司金融、科技管理），陳信龍（高分子物理、軟質材料、小角度X光與中子散射，曾獲第25屆國家講座）。

    國立台灣師範大學張俊彥（科學教育、數位學習、跨領域學習科學、科學傳播）及元智大學林志民（人工智慧、仿腦神經網路模型開發及系統應用）亦榮獲國家講座。

    此外，第69屆教育部學術獎共計18人獲獎，台大有甘懷真（歷史系）、徐進鈺（地理系）、藍佩嘉（社會系）、丘政民（統計所）、陳秀熙（公衛系）、冀宏源（生化所）6人獲獎。

    高雄醫學大學校長余明隆（肝臟學、病毒性肝炎、脂肪肝、肝癌、分子醫學、轉譯研究、臨床試驗）、國立台灣海洋大學校長許泰文（海洋能源和策略、流體力學、近岸水動力學、海岸工程、海岸開發與保育、波浪力學、海岸漂沙與地形變遷、風浪預報模式）、中研院戴麗娟（法國史、世界史、人文學科史、智識史、博物館史）等同獲學術獎殊榮。

