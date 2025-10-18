為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陳其邁笑談自己以後也會擁有敬老卡 承諾擴大長輩福利服務

    2025/10/18 11:49 記者洪臣宏／高雄報導
    陳其邁向長輩打招呼賀節。（高市府提供）

    高雄市前鎮區公所於今（18）日舉辦「重陽敬老聯歡活動」，市長陳其邁出席向長輩賀節，細數高雄市長輩福利，他笑說自己以後也會擁有敬老卡，因此會在任內努力爭取更多福利，讓所有長輩都能受到最好的照顧。

    前鎮區公所重陽節活動，邀請轄內59個里年滿65歲及55歲以上原住民長輩參與。陳其邁及立委賴瑞隆、邱議瑩出席，與長輩們互動歡度佳節，並抽出摸彩活動大獎，現場氣氛熱烈，歡笑聲不斷。

    陳其邁表示，重陽節是市府每年最重要的活動之一，他指出，市府推動的長照政策包括570處社區關懷據點、578個C級巷弄長照站，以及146個日照中心，這些都是照顧長輩的重要服務網絡。

    他說，高雄市的敬老卡福利持續擴大，不僅可免費搭乘公車、輕軌，還能在運動中心使用，參加市府舉辦的文化展演活動也享有優惠，「自己以後也會擁有敬老卡，因此會在任內努力爭取更多福利」，讓所有長輩都能受到最好的照顧，享受更便利的生活。

    摸彩帶來活動高潮，陳其邁抽出電視機大獎，並加碼紅包，長輩們開心地鼓掌；現場安排多場在地社團表演，並安排免費按摩、義剪、流感疫苗注射、醫療諮詢、居家服務、稅務與環保宣導等貼心服務。

    陳其邁抽出電視機大獎，長輩樂開懷。（高市府提供）

