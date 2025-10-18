颱風共伴東北季風「北花蓮雨量紫爆」 今晚天氣轉秋開始涼

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

今晚東北季風增強，將一夜從夏季轉為秋季天氣，北部及東北部感受濕涼，其他地區早晚亦涼。中央氣象署預報，颱風「風神」及東北季風共伴效應影響，明起至週三迎風面及山區防範豪大雨，北花蓮週一至週三慎防局部豪雨以上等級降雨，防止災害二度發生，未來一週基隆北海岸、北部山區、東半部地區留意雨勢。

氣象署預報員林定宜表示，颱風「風神」預計明天登陸菲律賓呂宋島一帶，未來直接侵襲台灣機會低，但可能伴隨東北季風產生共伴效應，替台灣帶來可觀雨勢。週一至週三影響最為明顯，北花蓮週一及週二慎防局部豪雨以上等級降雨，週三也有豪雨發生機會，要嚴陣以待，防止二次災害再發生。

今天白天天氣，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區局部短暫陣雨，花東零星短暫陣雨，嘉義以南地區及各地山區有午後局部短暫雷陣雨。今晚東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部地區雨勢漸強，有局部大雨機會，花東也有局部短暫陣雨。

明天至週二，受東北季風及颱風外圍環流影響，也就是共伴效應，迎風面雨勢明顯。明天桃園以北、花東、恆春半島有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部豪雨；週一及週二共伴效應影響最為明顯，桃園以北、宜花、北部山區局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部、東部山區有豪雨等級以上降雨發生，東南部及中南部山區也有局部大雨。

週三颱風逐漸遠離，但台灣附近仍有水氣。整體來說雨勢稍小，但基隆北海岸、大台北山區、宜花仍有局部豪雨，北部、東南部、中南部山區局部大雨。 週四及週五受低壓帶持續影響，雨勢稍微趨緩趨勢，不過基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部大雨機會。

溫度方面，今天白天高溫，大台北地區及西半部局部地區，尤其是雙北、桃竹可能達36度以上。今晚東北季風增強，溫度開始走下坡，明天白天溫度，北部、東北部降至30度以下，週二及週三北部、東北部清晨夜晚降至21、22度，白天25、26度，和今天溫度相比，相差8至10度。

風力方面，今晚東北季風增強，嘉義以北、基隆北海岸、各離島、恆春半島、台東局部地區平均風6級、陣風8級。明天開始，台灣海峽、台灣北部海面留意10至11級強陣風。長浪方面，明晚開始，基隆北海岸、東北部沿海及馬祖要留意；週一晚間開始，中部以北、東半部、綠島蘭嶼、澎湖、金門也有長浪機會。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

