「嘉義Q女孩散策」 民眾走讀朴子女路探索女力故事

民眾從清木屋開啟朴子女路走讀。（記者林宜樟攝）

嘉義縣共好生活協會響應「台灣女孩日」精神，推動讓民眾瞭解女性的故事，今天與嘉義縣社會局舉辦「嘉義Q女孩散策」，30位來自各地的民眾走訪朴子女路，探索如朴子國中第一任校長黃吳彩雲、台灣第一屆中國小姐林靜宜故居等10處女力點，瞭解在地女力的故事。

嘉義縣社會局長張翠瑤、嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔、常務監事黃崇哲及參與者今天從朴子文史據點清木屋出發，探索長約1.6公里的朴子女路，進行「指尖上的溫柔與力量」的美甲手作課程，感受女性溫柔堅韌的力量。

請繼續往下閱讀...

黃崇哲說，朴子以配天宮媽祖信仰聞名，可從「御賜燈花」、「紅花生女，白花生子」求子習俗，瞭解女性溫柔而關鍵的力量；1960年第一屆中國小姐林靜宜是朴子人，還有曾任縣議員、國大代表的朴子國中第一任校長黃吳彩雲，多屆擔任省婦女會理事長，推動手工藝職能訓練及社會救濟。

朴子傳奇莊家三姊妹，長姊莊格是朴子街長黃媽典的先生，黃媽典於228事件中遇難，莊格承接夫家事業，參與宗教及慈善活動；二姊莊雅（莊司雅子）赴日留學，致力教育研究，是日本戰後第一位女性文學博士；三妹莊季春年幼體弱而立志學藥，最終成為鄉里健康守護神的藥劑師。

朴子女路還探訪創立於日治時期專營女裝禮服及彩妝的「大進百貨」；屹立市場一甲子，由「模範母親」許林望女士縫製出家庭與事業的復源興布行；曾一天燙髮95位客人紀錄、培育無數美髮師的「桂櫻髮型設計」，見證女性在百工百業中的專業與拚搏。

姜鈞翔表示，女性前輩是朴子的超級英雄，她們的故事充滿力量，卻鮮為人知，今天的活動可讓更多人認識在地女性的貢獻；活動策劃人黃崇哲說，經過長時間進行田野調查，希望遊客不只來朴子追劇、吃小吃，更提供觸動人心的文化旅程，從前人的足跡中找到榜樣與勇氣。

來自各縣市的民眾瞭解女性的故事。（記者林宜樟攝）

朴子國中第一任校長黃吳彩雲。（記者林宜樟翻攝）

朴子歷史悠久，處處可見老屋。（記者林宜樟攝）

民眾探訪第一屆中國小姐林靜宜的老家。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法