平埔族正名有譜！新法通過 彰化約1000多名後代可享原住民福利

目前彰化縣官方資料，縣內原住民族共16族，分散在各鄉鎮市，人口逐年成長，目前已超過7000人。（縣府提供）

彰化縣設籍的原住民人口逐年增加，目前已達7208人，持續成長中，明年（2026）縣議員選舉將增設一席山地原住民議員，原住民席次從一席變為兩席，更能替原住民族群發聲，隨著立法院日前三讀通過《平埔原住民族群身分法》，回應平埔族群多年來的正名訴求。對此，縣府民政處長劉玉平表示支持與認同並說美事一樁，縣府將積極協助平埔族後代正名，讓他們與現有16族原住民族享有平等的社福與權益。

20多年前，彰化縣政府為服務原住民族群，在彰化市中山路旁興建「原住民生活館」，是全國唯一將原住民服務窗口與展示館結合的縣市據點。該館提供展覽、活動、就業與就學諮詢等資源，早已成為原住民朋友在彰化的家。

劉玉平指出，縣內原住民人口已超過7000人，目前官方資料尚未有平埔族群的正式統計，不過依據學者專家與文史田野調查，估計縣內平埔族後代約有1000多人。過去原住民族生活與社福權益較為不足，近年來愈來愈受到重視，現有16族原住民族已獲保障，隨著《平埔原住民族群身分法》上路，縣府將協助平埔族群完成正名，讓他們與16族同樣享有應有的福利與保障。

根據今年一、二月間原民生活館舉辦的「百年有埔─彰化平埔歷史與文化特展」資料顯示，平埔族群過去因土地被侵占、政策影響與文化殖民，導致語言與文化迅速消失。從荷蘭時期的殖民與貿易日誌中可見，當時中部平原已有頻繁的平埔族活動紀錄，彰化平原地區過去曾有10個平埔族聚落，如今僅留地名、遺跡與口述傳說見證歷史。

彰化原民館文物展覽室讓人一窺原住民老祖宗的生活原貌與歷史發展。（記者張聰秋攝）

彰化原民館不定期展出原住民相關的藝文與創作，還有人物介紹。（記者張聰秋攝）

彰化原民館提供展覽、活動、就業與就學諮詢等資源，早已成為原住民朋友在彰化的家。（記者張聰秋攝）

