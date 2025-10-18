為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東部海域芮氏規模5.3地震 氣象署：未來3天留意4.5至5餘震

    2025/10/18 11:30 記者蔡昀容／台北報導
    10月18日上午10點4分發生芮氏規模5.3地震。（中央氣象署提供）

    10月18日上午10點4分發生芮氏規模5.3地震。（中央氣象署提供）

    台灣東部海域今天（18日）上午10點4分發生芮氏規模5.3地震，中央氣象署地震測報中心提醒，未來3天留意規模4.5至5餘震；未來幾天受颱風外圍環流及東北季風影響，雨勢也較大，請民眾多注意安全。

    台灣東部海域上午10點4分發生芮氏規模5.3地震，震央位於花蓮縣政府東北東方56.9公里，震源14.3公里，是極淺層地震，最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣南澳3級。

    地震測報中心科長邱俊達表示，這次震度達3級區域，主要是宜蘭縣南部及花蓮北部，也包含太魯閣；國家級警報發布範圍是宜蘭縣。

    邱俊達說明，地震形成原因是菲律賓海板塊及歐亞板塊碰撞造成，發生位置是菲律賓海板塊隱沒帶的上緣。從歷史資料來看，震央半徑30公里以內區域，1980年迄今有18起規模5.5以上地震，數量並不少。

    邱俊達提醒，餘震預計會持續3天，預估達規模4.5至5；最近受颱風外圍環流及東北季風影響，雨勢較大，山區小心落石，也請民眾多注意安全。

    馬太鞍溪堰塞湖上月潰流導致光復鄉嚴重災情，並持續受到觀測警戒；太魯閣國家公園燕子口一帶，前晚因中橫立霧溪燕子口段崩塌形成新的堰塞湖，引起全國關注。

    地震測報中心主任吳健富說明，這次屬於極淺層地震，淺層岩層交結較鬆散，吸收能量快，因此極淺層地震能量傳遞不遠，光復鄉無震度紀錄，未造成馬太鞍溪堰塞湖壩體影響。

    至於立霧溪堰塞湖，吳健富表示，撤離門檻由有關單位討論中，不過目前的3級震度影響應不大，且氣象署太魯閣測站距離堰塞湖還有點距離，實際震度會再小一些；撤離門檻除了震度以外，也會考量雨量等各式資料。

