空污季來了！中部西半部擴散差 台中空品亮橘燈

空污季來了，台中市天空灰濛濛，空品亮橘燈。（記者蔡淑媛攝）

中部空品灰濛溕！受到環境風場偏東風至東北東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度也上升，空品亮橘燈，今天台中16個空品測站有11個（AQI）達到橘色等級（對敏感族群不健康），環保局提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

進入空污季，台中市今天空品不佳，近7成的空品亮橘燈，包括清水、大甲、梧棲、沙鹿、龍井、東大、西屯、忠明、烏日、大里、霧峰，污染指標物是細懸浮微粒，其他測站則為普通等級。

環保局指出，依環境部監測資料顯示，因受環境風場影響，今日上午中部地區部分測站空品已達到「橘色提醒」等級，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且今日「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」皆有可能為指標污染物。

環境部空品預測，19日至21日東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響、22日至23日東北季風及低壓帶影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉好，有望於明（19）日起逐漸改善，但中南部位於下風處，污染物稍易累積，但空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質。

不過中部空品不佳，中市即時空品監測網16個測站中，中市測站一度顯示維修中，無法顯示，僅中央測站正常，經通報後恢復，台電網站顯示各機組發電量，網頁也無法進入。

環保局提醒，依據中央氣象署及環境部預報資料顯示，空氣品質有望於明（19）日起逐漸改善，但因空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾仍需留意空品變化，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

環保局補充說，近期查獲多起露天燃燒致產生大量空氣污染物影響空氣品質行為，皆因台中市轄內大量布建的智慧判煙系統主動掌握污染事證所查獲，提醒市民朋友各項行為應避免產生不必要的空氣污染物，加劇空氣品質負荷，共同維護台中市空氣品質。

空污季來了，台中市天空灰濛濛，空品亮橘燈。（翻攝自環保局官網）

中市即時空品監測網16個測站中，中市測站一度顯示維修中，無法顯示。（翻攝自環保局官網）

環保局近期查獲多起露天燃燒致產生大量空氣污染物影響空氣品質行為。（環保局提供）

