水庫光電板鳥屎用水洗會掉進水庫 林志潔：鳥大便無論如何都會掉水庫

陽明交大法律學者林志潔在臉書PO文，鄰桌吃飯談水庫光電板鳥屎用水清洗也會掉進水庫的事情。（照片取自林志潔臉書）

近期各大水庫光電板清洗話題再掀熱議，有民眾擔憂光電板上常有鳥大便，用清水清洗，鳥大便就會掉進水庫裡。陽明交大法律學者林志潔在臉書發文提到，吃飯時就聽到鄰桌討論：「為什麼要在水庫上放光電板，這樣裝，鳥大便在上面，就算用清水洗也會洗到水庫裡啊！真噁心」林志潔聽到這樣的對話忍不住插嘴說，難道以後水庫上方要全面架設紗網嗎？不然的話，鳥大便無論如何，就是會掉到水庫裡啊！鳥，是無法控制要大在哪裡的。

對於水庫光電板有鳥屎的清理問題，經濟部也發文提到，家裡的窗戶沒擦會有灰塵，屋頂沒清會有鳥糞，光電板也會有。不過在清理窗戶時，可能會使用清潔劑，但清理光電板只會用清水，還更愛護環境。

經濟部提到，業者用清水把光電板上的灰塵及鳥糞都洗刷乾淨，讓其回歸自然，維持光電板發電效率，至於水庫的水質是否會受到影響，經濟部也強調「別擔心」，只要是飲用水，都會經層層過濾、淨水廠步步把關處理，符合飲用標準，「水庫水不能也不會直接喝。」

