立霧溪堰塞湖風險降低 李孟諺視察闢建便道降挖、成大防災團隊進場

太魯閣國家公園燕子口一帶因大規模崩塌形成的堰塞湖，湖水昨晚淹入靳珩隧道西口50公尺路面後，今天從台8線靳珩隧道東口溢流出來，並穩定回流至立霧溪主河道，立霧溪主流僅有水位略增，對於下游風險已降低。行政院顧問李孟諺今早也會同林保署、公路局前往勘查，研議後從今天起出動重機具開便道至土石壩體旁進行降挖，但因下游仍屬紅色警戒，呼籲民眾不要靠近。

林保署花蓮分署委託的國立成功大學堰塞湖防災團隊也在今天上午抵達，展開精密測量與資料蒐集，已重新評估對沿線道路設施及聚落的影響範圍，以提供更精細的的防災決策依據。

李孟諺表示，目前和公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續密切協調，監測水位變化及壩體穩定度，同步研議後續降挖與排水作業可行性，以確保下游居民及設施安全。

林保署花蓮分署指出，根據公路局東區養護工程分局CCTV影像顯示，昨晚8點湖水漲到靳珩隧道西口50公尺處，今日凌晨2點30分左右漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，隨後湖水經西口沿隧道向東漫流，溢流水出了隧道出口後，在魯丹橋兩邊形成大瀑布，堰塞湖水傾瀉流回立霧溪主河道。現場觀察顯示，水流穩定，未對下游造成重大威脅。

包括公路局、施工廠商及林保署花蓮分署今早上7點前往燕子口步道現場勘查，並於台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，機具抵達壩體邊進行後續降挖及安全評估。

林保署指出，昨天請陽明交大初步評估，假設堰塞湖1小時內潰決，潰決後約50分鐘水流抵達下游錦文橋（河寬約100公尺）時，河床水位約抬升5公尺，過錦文橋後因河道擴寬，水位上升量為2公尺。

對於下游影響方面，立霧溪右岸的秀林鄉富世村民樂部落高於河床10公尺，左岸台灣電力公司東部發電廠立霧機組高於河床5公尺，應不會發生影響，但為慎重，仍請該兩區域居民預防性撤離。

