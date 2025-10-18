為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遇到壞人怎辦？10歲男童偷搭火車 宜蘭暖心列車長、鐵警、乘客齊力送回家

    2025/10/18 11:16 記者游明金／宜蘭報導
    從花蓮吉安離家男童，在宜蘭車站被發現，由鐵警連絡協助返家。（警方提供）

    從花蓮吉安離家男童，在宜蘭車站被發現，由鐵警連絡協助返家。（警方提供）

    「媽媽擔心會報警，遇到壞人被帶走怎辦？」這是列車長與1名離家男童對話；離家男童在列車上遇到溫馨列車長，同時透過鐵警與乘客協助與關懷，從宜蘭將孩子護送回花蓮吉安與媽媽團聚；此事經披露，網友都稱讚列車長的溫暖，要求台鐵加以表揚。

    臺鐵241次列車是從花蓮開往樹林，10月16日晚間8時許，列車長發現車上有1名獨自乘車、疑似走失的國小學童，隨即通報鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所協助處理。

    警方獲報後立即前往月臺接應，將學童帶回所內安撫照顧，因孩子有帶書包，員警耐心詢問其身分，並從書包發現連絡簿，與母親取得連絡。經了解，該名學童居住於花蓮縣吉安鄉，當時花蓮已無北上列車可供母親到宜蘭將學童接回，便委請警方幫忙學童購票從宜蘭搭火車回花蓮。

    經警方向孩童家屬確認，宜蘭所警員陳家偉主動自購車票，護送學童安全搭上10時5分往花蓮的列車，並囑咐列車長途中多加照顧。列車抵達吉安站時，他媽媽家屬已在月臺等候，順利將學童平安回，結束溫馨又安心的返家之旅。

    而在回花蓮的列車上，有網友po文，車裡只有我和一個小弟弟。列車長走過來，笑著對我說：「那個小弟弟很吵喔，要是吵到妳記得提醒他。」接著他壓低聲音補了一句：「他10歲，從吉安離家出走到宜蘭。宜蘭的鐵路警察請我把他送回去。」

    乘客也和孩子聊起來，他說這已經是他第3次離家出走了。每一次都還沒走出車站，就被送回去，但他覺得這樣就算是「出去玩」了。乘客問他：「如果家人願意帶你一起出去玩，你還會想離家嗎？」 他想了想，笑著說：「那就不會啦。」

    乘客也和他聊一個人出門會遇到的危險， 也試著告訴他，也許可以跟爸媽說清楚。乘客也稱許列車長很溫柔，沒有大人的責備，還送他一瓶可樂喝，溫柔傾聽很重要。

    從花蓮吉安離家男童，在宜蘭車站被發現，由鐵警連絡協助返家。（警方提供）

    從花蓮吉安離家男童，在宜蘭車站被發現，由鐵警連絡協助返家。（警方提供）

