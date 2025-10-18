澎湖縣五鄉一市樂齡學習中心成果展 特綜館熱鬧登場

活到老學到老，長者空靈鼓表演贏得滿堂彩。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府教育處今（18）日在特教綜合館舉辦「5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展」，現場展示靜態作品與各樂齡學習中心動態學習成果表演，教育處長陳晶卉、議員陳佩真特別到場給予長者鼓勵與民同樂，並表揚優良學員、志工、講師及中心人員。

5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展，首先由望安樂齡學習中心「APT」、「青春修煉手冊」舞蹈表演，西嶼鄉樂齡學習中心演出「健身氣功五禽戲」，七美鄉樂齡學習中心演唱「健康歌＆歡喜來恰恰組曲」及太鼓表演，馬公市樂齡學習中心帶來武術表演「樂活武心」以及薩克斯風演出，白沙樂齡學習中心表演「空靈鼓」及打擊樂演出，湖西鄉樂齡示範中心演出「愛的路上我和你•快樂的出航」等精彩演出。

澎湖縣政府教育處表示，今年度在各個樂齡中心努力耕耘下，提供長者多元化課程，提升相關生活常識及技能，今年1至9月辦理課程共1018場次，共計有19299人次參加，持續開設樂齡學習課程，規劃適性的學習活動。

教育處進一步指出，在教育部經費支持下，於湖西鄉樂齡學習示範中心成立「樂齡學習數位示範場域」，規劃數位課程教導學員認識各式科技產品的軟硬體操作，由淺入深，由生活應用至專業軟體工具學習，協助高齡者終身學習，提升高齡者的數位應用能力。

澎湖五鄉一市樂齡學習成果展，在特綜館舉行。（記者劉禹慶攝）

