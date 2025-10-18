為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖縣五鄉一市樂齡學習中心成果展 特綜館熱鬧登場

    2025/10/18 10:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    活到老學到老，長者空靈鼓表演贏得滿堂彩。（記者劉禹慶攝）

    活到老學到老，長者空靈鼓表演贏得滿堂彩。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府教育處今（18）日在特教綜合館舉辦「5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展」，現場展示靜態作品與各樂齡學習中心動態學習成果表演，教育處長陳晶卉、議員陳佩真特別到場給予長者鼓勵與民同樂，並表揚優良學員、志工、講師及中心人員。

    5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展，首先由望安樂齡學習中心「APT」、「青春修煉手冊」舞蹈表演，西嶼鄉樂齡學習中心演出「健身氣功五禽戲」，七美鄉樂齡學習中心演唱「健康歌＆歡喜來恰恰組曲」及太鼓表演，馬公市樂齡學習中心帶來武術表演「樂活武心」以及薩克斯風演出，白沙樂齡學習中心表演「空靈鼓」及打擊樂演出，湖西鄉樂齡示範中心演出「愛的路上我和你•快樂的出航」等精彩演出。

    澎湖縣政府教育處表示，今年度在各個樂齡中心努力耕耘下，提供長者多元化課程，提升相關生活常識及技能，今年1至9月辦理課程共1018場次，共計有19299人次參加，持續開設樂齡學習課程，規劃適性的學習活動。

    教育處進一步指出，在教育部經費支持下，於湖西鄉樂齡學習示範中心成立「樂齡學習數位示範場域」，規劃數位課程教導學員認識各式科技產品的軟硬體操作，由淺入深，由生活應用至專業軟體工具學習，協助高齡者終身學習，提升高齡者的數位應用能力。

    澎湖五鄉一市樂齡學習成果展，在特綜館舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖五鄉一市樂齡學習成果展，在特綜館舉行。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播