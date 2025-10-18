台大校長陳文章拚續任 朝千億校務基金、QS前50大邁進

台大校長陳文章今在校務會議表示，QS世界大學排名在2030年目標是進入全球前50大。（記者林曉雲攝）

龍頭大學國立台灣大學2024年校務基金225.76億元，學生數多達3萬4483人，但學雜費僅佔收入11％。台大今（18）日舉行校務會議，校長陳文章第一任任期到2027年1月，台大收到教育部發文詢問，依規定須在一個月內繳交續任意願書，他已表達有續任台大校長意願，強調希望台大未來能達到1000億校務基金，盼繼續打造百年台大成為世界級學府。台大預計在12月3日召開臨時校務會議，進行續任同意案投票。

QS2026世界大學排名於6月19日公布，台大排名第63名，為史上最佳成績，較QS2025前進5名。陳文章表示，2030年目標是台大QS進入全球前50名，由7個學科排名前50名增至9個，38個學科排名在前100名增至44個，47個學科上榜增至49個，5大主領域進入前100名前進至前70名。

陳文章說明，台大收入225億元，其中學雜費11％，建教合作37％，捐款及資金使用8％，其他（如教育部及國科會計畫等）44％，但對照東京大學606億元、加州大學洛杉磯分校（UCLA）2631億元，他很希望繼續努力增加台大校務基金，未來有一天能達至千億元。本報記者根據台大官網資料，陳文章上任校長時，2022年台大校務基金205.43億元，約增加20.33億元。

台大共有3.4萬多名學生，其中大學生佔比51％，碩士生38％，博士生11％，境外生8.8％，全校生師比16.4；教師2103名，教授57％，副教授26％，助理教授16％，講師1％。陳文章表示，台大繼續推動未來大學，領域專長模組目前已有280個，累計143人修讀校學士，105人修讀7個院學士，亦推創新領域學位學程，30個學士榮譽學程，博一獎學金覆蓋率達6成。

台大主秘王大銘說明，9月30日續任校務說明書已送至教育部，教育部成立評鑑小組討論校長陳文章過去的表現和對未來的規劃，教育部預計在11月30日回覆學校，即進入校內程序，相關續任資料給各校務會議代表，依規定當屆校務會議總數過半同意即續任，臨時校務會議訂在12月13日投票續任同意案，校務會議代表共172人，87票同意即可續任。

