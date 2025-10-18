書法、太極、廚藝都精通！102歲沈軏樂活人生 侯友宜重陽前探訪

新北市長侯友宜探訪102歲人瑞沈軏。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜在重陽節前夕，前往林口區探訪102歲人瑞沈軏（音：悅），沈軏從教職退休後，不僅筆耕不輟、每日習字，更熱愛下廚與推廣太極，人生信念是「學就要學到好」，侯友宜18日前往向這位「文武兼備」的人瑞致敬，場面溫馨。

沈軏原為文科教師，桃李滿天下，他退休後仍保持勤學不輟的精神，每天能靜心練字長達兩小時，他自號「信夫」，寓意「言而有信」，展現一生的正直與堅毅。夫妻倆同住林口近30年，平日蒔花弄草、怡然自得，喜歡被鄰里親切地喊著「沈爸、沈媽」。

沈奶奶笑稱，丈夫其實是「家庭煮夫」，三餐都由他掌廚，且講究「吃當季」，烹調出來的菜餚不僅美味更健康。當被問起最拿手的料理時，沈伯伯笑說「只要你說得出來，我都能煮得出來。」

沈軏為強身，更在73歲時開始學習太極拳，短短幾年便考取全國太極拳總會國家級教練及國際裁判證照，他不藏私，長年在社區公園教導居民，甚至曾受前監察院前院長王建煊之邀，至無子西瓜社會福利基金會，帶領長者學習太極養生。

如今，他即便已是百歲人瑞，依舊每天早晨出門打拳，還常與「拳友」結伴走遍新北、台北與宜蘭的公園交流，樂於廣結善緣、傳遞健康，「決定要做，就要做到好」這是沈軏一生的原則，他也樂於與社區分享，不論是書法、料理還是太極，都願意擔任志工老師，將自身經驗與智慧傳承下去。這份熱情，讓他成為鄰里間的典範長者。

書法、太極、廚藝樣樣精通，102歲沈軏人瑞樂活人生，侯友宜重陽前夕獻祝福。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（左二）祝賀102歲人瑞沈軏重陽快樂。（記者翁聿煌攝）

