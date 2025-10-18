選舉一到農田插旗幟超礙眼 中市議員周永鴻要求市府明確規範

原本閑靜的農田，在選舉時被狂插競選旗幟，議員要求市府訂規則規範。（議員周永鴻提供）

明年底將進行縣市長、市議員的九合一選舉，民進黨台中市議員周永鴻指出，台中有相當多農田，選舉期間常可見候選人直接插競選旗幟設於農田間或灌溉溝渠旁，破壞農村景觀，有時風大一吹旗幟傾倒、破損散落後，更常成為塑膠垃圾源頭，造成農民困擾，要求市府訂定明確規範，選舉期間禁止候選人於農田及其鄰近區域設置競選旗幟與帆布看板，以維護農業景觀與農地環境。

環保局長陳宏益表示，市府配合選罷法，在競選開始期間，允許候選人在競選總部附近插競選旗幟，規定候選人可在競選總部及辦事處左右各延伸50公尺範圍內設置競選廣告物，但是農田是屬於私有地，政府無權干涉，除非造成環境污染或涉及廢棄物相關問題，否則政府很難去禁止。

市議員周永鴻指出，台中幅員廣大、農業面積廣，選舉期間常可見旗幟密布、看板林立，尤其不少直接插設於農田間或灌溉溝渠旁，不僅破壞農村景觀，旗幟傾倒、破損散落後，更常成為塑膠垃圾源頭，造成農民困擾。

他更強調，許多旗幟插放位置距離農路、灌溉設施過近，容易阻礙農機通行、影響灌溉安全，對農民而言造成實際不便甚至潛在風險。

周永鴻表示，已有縣市針對特定區域訂定選舉廣告設置限制，包含觀光區、古蹟區與景觀特定地區等。他建議台中市應將農田與農業區域明文納入禁止設置範圍，並透過自治條例或相關環境管理規範落實執行，避免農地成為「選舉垃圾堆」。

周永鴻強調，選舉宣傳不應以干擾環境與農民生產為代價。他呼籲市府盡速研擬具體規範，讓台中的農田在選舉季節依然保持整潔、美觀與生機。

