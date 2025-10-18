為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    選舉一到農田插旗幟超礙眼 中市議員周永鴻要求市府明確規範

    2025/10/18 10:44 記者蘇金鳳／台中報導
    原本閑靜的農田，在選舉時被狂插競選旗幟，議員要求市府訂規則規範。（議員周永鴻提供）

    原本閑靜的農田，在選舉時被狂插競選旗幟，議員要求市府訂規則規範。（議員周永鴻提供）

    明年底將進行縣市長、市議員的九合一選舉，民進黨台中市議員周永鴻指出，台中有相當多農田，選舉期間常可見候選人直接插競選旗幟設於農田間或灌溉溝渠旁，破壞農村景觀，有時風大一吹旗幟傾倒、破損散落後，更常成為塑膠垃圾源頭，造成農民困擾，要求市府訂定明確規範，選舉期間禁止候選人於農田及其鄰近區域設置競選旗幟與帆布看板，以維護農業景觀與農地環境。

    環保局長陳宏益表示，市府配合選罷法，在競選開始期間，允許候選人在競選總部附近插競選旗幟，規定候選人可在競選總部及辦事處左右各延伸50公尺範圍內設置競選廣告物，但是農田是屬於私有地，政府無權干涉，除非造成環境污染或涉及廢棄物相關問題，否則政府很難去禁止。

    市議員周永鴻指出，台中幅員廣大、農業面積廣，選舉期間常可見旗幟密布、看板林立，尤其不少直接插設於農田間或灌溉溝渠旁，不僅破壞農村景觀，旗幟傾倒、破損散落後，更常成為塑膠垃圾源頭，造成農民困擾。

    他更強調，許多旗幟插放位置距離農路、灌溉設施過近，容易阻礙農機通行、影響灌溉安全，對農民而言造成實際不便甚至潛在風險。

    周永鴻表示，已有縣市針對特定區域訂定選舉廣告設置限制，包含觀光區、古蹟區與景觀特定地區等。他建議台中市應將農田與農業區域明文納入禁止設置範圍，並透過自治條例或相關環境管理規範落實執行，避免農地成為「選舉垃圾堆」。

    周永鴻強調，選舉宣傳不應以干擾環境與農民生產為代價。他呼籲市府盡速研擬具體規範，讓台中的農田在選舉季節依然保持整潔、美觀與生機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播