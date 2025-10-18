為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10:04東部海域規模5.3地震 花蓮、宜蘭震度3級 鄉民：北部超有感

    2025/10/18 10:18 即時新聞／綜合報導
    今天上午10點4分在東部海域發生規模5.3有感地震，台北也感受到明顯搖晃。（圖擷自氣象署）

    今天上午10點4分在東部海域發生規模5.3有感地震，台北也感受到明顯搖晃。（圖擷自氣象署）

    今天上午10點4分在東部海域發生規模5.3有感地震，台北也感受到明顯搖晃，由於地震持續了大約10秒，PTT鄉民也隨即發文熱議，只見網友紛紛留言直呼「台北超有感」、「桃園超大」、「竹北有感」等。

    氣象署指出，今天上午約10點4分在花蓮縣政府東北東方56.9公里，發生規模5.3有感地震，地震深度僅14.3公里，包含花蓮太魯閣及和平、宜蘭南澳最大震度均為3級，台北、新北、桃園、新竹縣、台中、南投等縣市也有2級。氣象署也為此發布災防告警訊息。

    隨後於今上午10點10分東部海域又發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣政府東北東方60.7公里，地震深度僅18.8公里。最大震度在花蓮太魯閣2級，宜蘭則是1級。

    事實上，今晨以來東部地區就不太平靜，包含5點26分在台東成功發生規模4.1地震，深度僅17.7公里。8點6分在花蓮縣政府東北方的東部海域發生規模3.7地震，深度34.5公里，以及9點47分在台東成功發生規模3.7地震，深度僅18.8公里。

    針對10點4分的規模5.3地震，鄉民紛紛留言直呼「台北好大」、「台北超有感」、「有點大」、「還在搖」、「晃很久欸」、「永和很大」、「竹北有感」、「桃園超大」等。

    隨後於今上午10點10分東部海域又發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣政府東北東方60.7公里，地震深度僅18.8公里。最大震度在花蓮太魯閣2級，宜蘭則是1級。（圖擷自氣象署）

    隨後於今上午10點10分東部海域又發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣政府東北東方60.7公里，地震深度僅18.8公里。最大震度在花蓮太魯閣2級，宜蘭則是1級。（圖擷自氣象署）

