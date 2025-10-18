乘勝追擊！日月潭惡霸魚虎球離岸 電撈落網近900尾

日月潭防治「湖中惡霸」魚虎球，目前魚球已離岸活動，防治人員最近乘勝追擊，現已電撈達844尾。（南投縣政府提供）

日月潭防治「湖中惡霸」魚虎球，今年因魚虎球大多躲在岸邊，以致漁筏難以靠近電撈作業，8月起執行防治以來，連2個月「掛蛋」，直到本月2日才終於捕獲503尾，之後防治人員乘勝追擊，近期又有341尾進帳，目前已捕獲844尾。南投縣政府表示，最近魚虎球已經離岸，並會來到潭中的水域活動，不像初期都躲在岸邊，後續電撈可望能愈發順利。

縣府表示，本月初是防治人員乘著漁筏，儘量靠近岸邊，避開岸際樹木遮蔽，才能電撈到今年首批魚虎球，當時落網的魚虎幼魚都還呈現鮮紅色，代表是新生的魚虎幼魚。

但最近在本月中旬捕獲的341尾魚虎球，則已長大到10公分，體色也從鮮紅轉為暗褐色，並帶有金色條狀紋路，像這樣體型的魚虎球，已開始游到潭中的水域，不再像之前只會躲在岸邊，可望一改之前電撈掛零的情勢。

縣府說，此次二度進帳，雖然數量不多，但也顯示近年防治已有成效，加上漁民、釣客也從源頭捕捉成體魚虎，大大減少魚虎繁殖機會，以目前魚虎球已開始離岸活動，後續若有發現魚球，電撈作業會更加順利，有助減少魚虎球對其他魚類魚苗的獵食威脅。

日月潭防治「湖中惡霸」魚虎球，目前魚球已從鮮紅色轉為暗褐色，並帶有金色線條紋路，代表已開始離岸活動。（南投縣政府提供）

