為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    60載牽手情 台南表揚33對鑽石婚楷模

    2025/10/18 10:16 記者楊金城／台南報導
    台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由市長黃偉哲（左二）、立委賴惠員（左一）等人獻上祝福。（市府提供）

    台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由市長黃偉哲（左二）、立委賴惠員（左一）等人獻上祝福。（市府提供）

    10月為重陽敬老月，台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由市長黃偉哲頒贈匾額獻上祝福，感謝他們以真摯情感與堅定承諾，樹立世代相傳的家庭典範。

    黃偉哲表示，台南已邁入超高齡社會，市府除完善長者照顧政策，也積極推動健康老化與高齡友善環境。看到在場長輩神采奕奕、彼此相扶相持，深受感動，並強調這正是現代家庭最珍貴的模樣。市府將持續打造宜居、高齡友善的城市，提供更貼心周全的服務，讓每位長者都能安老、樂活。

    表揚活動由銀髮創齡服務中心行動學苑的銀髮太鼓隊演出揭幕，平均年齡65歲的團員以力與美的鼓聲震撼全場。

    獲獎的鑽石婚楷模由家人陪同出席領獎，幸福大摸彩由後壁區夫婦抽中金戒指，氣氛溫馨熱烈。黃偉哲現場加碼抽出3包現金紅包，由佳里區、東山區及西港區夫婦獲得。

    台南市社會局局長郭乃文指出，目前台南市已設立410處社區關懷據點，涵蓋率達63%，服務逾269萬人次，持續深化預防與照顧服務。除重陽禮金、健保補助、老人生活津貼、假牙及住宅改善等補助外，市府也推動獨居長者關懷訪視、陪同就醫及24小時緊急救援等多元措施，落實照顧長輩、尊重長輩的施政理念。

    台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由其家人陪同領獎。（市府提供）

    台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由其家人陪同領獎。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播