60載牽手情 台南表揚33對鑽石婚楷模

台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由市長黃偉哲（左二）、立委賴惠員（左一）等人獻上祝福。（市府提供）

10月為重陽敬老月，台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由市長黃偉哲頒贈匾額獻上祝福，感謝他們以真摯情感與堅定承諾，樹立世代相傳的家庭典範。

黃偉哲表示，台南已邁入超高齡社會，市府除完善長者照顧政策，也積極推動健康老化與高齡友善環境。看到在場長輩神采奕奕、彼此相扶相持，深受感動，並強調這正是現代家庭最珍貴的模樣。市府將持續打造宜居、高齡友善的城市，提供更貼心周全的服務，讓每位長者都能安老、樂活。

表揚活動由銀髮創齡服務中心行動學苑的銀髮太鼓隊演出揭幕，平均年齡65歲的團員以力與美的鼓聲震撼全場。

獲獎的鑽石婚楷模由家人陪同出席領獎，幸福大摸彩由後壁區夫婦抽中金戒指，氣氛溫馨熱烈。黃偉哲現場加碼抽出3包現金紅包，由佳里區、東山區及西港區夫婦獲得。

台南市社會局局長郭乃文指出，目前台南市已設立410處社區關懷據點，涵蓋率達63%，服務逾269萬人次，持續深化預防與照顧服務。除重陽禮金、健保補助、老人生活津貼、假牙及住宅改善等補助外，市府也推動獨居長者關懷訪視、陪同就醫及24小時緊急救援等多元措施，落實照顧長輩、尊重長輩的施政理念。

台南市今天（18日）表揚婚齡超過60年的33對鑽石婚夫妻楷模，由其家人陪同領獎。（市府提供）

