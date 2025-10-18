台灣設計展 織襪業者「黑狗兄」把亮點留給本土針織機

李東林（右）在台灣設計展，展示「鈦鉌興」的針織機，用以強調產業自主的重要性。（李東林提供）

「台灣設計展」田中國際展覽館場，展示多項彰化的「隱形冠軍」，其中織襪業「黑狗運動裝備」的李東林，產業與營收並非台灣最大，但主辦單位卻把場館最顯眼留給他，而「黑狗兄」李東林把「亮點」留給台灣的針織機業者「鈦鉌興」。這是一家創立60年，位於和美的針織機製造廠，面臨中國、義大利、德國機台業者的激烈競爭，不斷提升技術，李東林耕耘運動襪品牌，堅持用「台灣機」織「台灣襪」。

李東林說，好的襪子，一定要靠一部好的織襪機，世界最好的織襪機主要來自義大利，能夠達到一襪到底「自動縫合」，每台要價約台幣80萬元，位於和美的「鈦鉌興」機台，近年靠著自我技術提升，已能做出同樣針織水準的機台，價格不相上下，這次展示，他捨義大利品牌，堅持再購買一部全新「鈦鉌興」機台，就是想告訴國人「產業自主」的重要性。

他說，張忠謀說「全球化已死」，各國關稅壁壘加劇，他常想，如果此問題發生在「織襪業」，台灣的業者要如何面對？台灣的織襪業呈現M型發展，高價襪業者，主要仰賴義大利、台灣機台，平價襪則仰賴中國機台。中國已成為織襪大國，針織機競爭白熱化，也呈現「內捲」，MADE IN CHINA的機台在全球各地攻城掠地，每台價格不到台幣40萬元，幾乎把台灣的針織機業者打趴。如果有一天，「台灣不能進口中國針織機？」台灣的平價織襪業恐將面臨「斷鏈危機」。

他表示，他經營運動襪品牌，用台灣機織台灣襪，萬一零件或機台壞掉，工廠端可以立即派員來修理，其次，「鈦鉌興」長期耕耕針織機，技術不輸國外大廠，他可以把自己織襪的心得跟機台業者分享，業者可以依他的需要，做局部的修改，或是開發特殊用途的機台，「這是用本土機的優勢」，可以加速產業自主，不受國際因素或兩岸因素影響。

李東林說，他的運動襪有九成五做內銷，不少運動好手都習慣與他配合，他為運動員「織好襪」，也等於為台灣消費者「織好襪」。台灣的針織機若能跟國際優秀大廠，一較長短，他利用台灣機，才能深耕本土，再佈局全球。

