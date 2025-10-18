為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆城市半程馬拉松明舉行 清晨4點半起實施交通管制

    2025/10/18 09:44 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆港西街明天全天交通管制。（記者盧賢秀攝）

    基隆港西街明天全天交通管制。（記者盧賢秀攝）

    基隆城市半程馬拉松明天清晨5時50分從國門廣場起跑，明天清晨4點半開始市區路段分段交通管制，部分地區今天開始管制停車。

    這項半程馬拉松分成3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組和21公里半程組，共計近4000人報名參賽。

    其中有44名外籍選手分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠是來自秘魯的選手。另有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

    路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返後，再經國門廣場、港西街、中山一路至四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回到起點國門廣場。

    明天上午市區部分道路從清晨4點半開始至10點半將分路段、時段進行管制，以降低交通影響，期間港西街全線封閉，屆時所有車輛將沿忠一路往中山一路或孝四路行駛，國道客運將利用中山一路、忠一路口迴轉進入基隆轉運站內，請用路人注意提前改道。

    今天起至明天上午9時30分止，將針對部分活動路段進行停車管制，包含中山三路西向（中山隧道東端至流浪頭）、中山四路西向（仙洞國小至仙洞巖）、中華路及文化路北向、文明路及湖海路一段（文明路至外木山漁港）雙向；管制期間禁止移車（配合道路管制）路段包含中正路南向（義一路至忠一路）、港西街雙向、中山二路北向（民治平交道至流浪頭）、中山四路西向（仙洞巖至中山隧道東端），另開放中山高中、中山國小、仙洞國小共計79格汽車停車位供民眾臨時停車使用，請駕駛人務必提前將車輛移離，必要時警方將實施拖吊，並依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定予以舉發，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請駕駛人多加注意。

    中正路停車今天起也會受管制。（記者盧賢秀攝）

    中正路停車今天起也會受管制。（記者盧賢秀攝）

