教育部推跨域智慧學習 上千所國中小結合AI與機器學習

教育部推動「PBL STEM-AICT跨域智慧學習計畫」，並舉辦教育年會暨教師創新教材競賽。（教育部提供）

教育部推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」以資訊科技為核心，跨領域融入數學、物理、化學及自然等學科，透過專題導向教學，引導學生從主題發想、問題拆解到模式分析及邏輯推演，循序漸進提升學生探究能力與學習興趣，自2019年起累積有1160個基地學校參與，並成立131個小聯盟。

教育部師藝司科長陳慧茹說明，為持續推動全國中小學以專題導向、運算思維為核心的跨域統整學習，並結合生成式AI與機器學習工具，協助中小學教師設計教材與課程，增進跨域教學與整合應用能力，教育部委請國立高雄師範大學等4所大學共同辦理該計畫，並於昨日和今日在國立嘉義大學附設實驗小學舉行「2025數位跨域教育年會暨教師創新教材教法競賽」，採實體與線上同步進行，吸引近約200位教師參與，展現創新教學成果，促進專業交流。

陳慧茹表示，年會聚焦人工智慧在教學現場的應用，教師透過生成式AI、機器學習工具，以及計畫團隊研發的公版軟硬體教具，設計套裝教材並融入正規課程，藉此提升AI輔助教學效能與學生自主學習能力，讓科技成為創新教學的助力，也使教師更靈活運用數位工具，提升課堂互動與學習成效。

全國高中、國中及國小教師也在活動中展示多元主題的創新教材與微課程，涵蓋運算思維、跨域統整學習等領域，充分展現教師專業創意與教學能量，去年獲獎教材 「來去踅夜市」、「環保小尖兵／掃除汙染物」、「一直一直在長大」等，已編製成正式公版套裝教材，提供全國基地中小學下載推廣使用。

參與競賽教師在現場說明其課程教材實踐情形。（教育部提供）

