立霧溪堰塞湖最新影像曝！中橫成洩水道 湧水流出靳珩隧道成大瀑布

堰塞湖水把靳珩隧道當洩水口，今天早上抵達隧道東口後，在魯丹橋上形成驚人大瀑布。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪燕子口堰塞湖昨晚淹入中橫靳珩隧道，今天早上流出靳珩隧道東口後，立刻在魯丹橋上溢流形成大瀑布，驚人畫面曝光！由於堰塞湖水拿中橫公路當洩水道，現場公路局緊急派怪手堆置紐澤西護欄，防止水進一步往燕子口隧道沖！

從今天上午8點多現場監視器畫面顯示，怪手正在靳珩隧道西口將兩排的紐澤西護欄堆放在魯丹橋東端橋頭，就是怕水進一步往燕子口隧道進入！

公路局表示，昨晚間8點35分監看舊台8線道路的CCTV影像，距靳珩隧道西口約50公尺處，堰塞湖水位已開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，之後水也進入靳珩隧道內，靳珩隧道全長441公尺，今早上水才從東口流出，並從魯丹橋面形成瀑布流入立霧溪。公路局目前除了在魯丹橋東端橋頭布設護欄，機具人員也在燕子口隧道內待命，防止進一步狀況。

林保署原研判昨晚間至今天凌晨，堰塞湖水位恐怕潰決，不過昨晚後上升速度變緩，從監視器畫面顯示，下游寧安橋、太魯閣口錦文橋水位在今天早上8點多開始水從靳珩隧道東口流出之後，立霧溪水位出現上升，湖水從靳珩隧道東口溢出後，下游寧安橋水位升高約1公尺，水也明顯變混濁。

魯丹橋東邊的燕子口隧道口昨晚已經先排出護欄。（公路局提供）

從燕子口隧道拍攝靳珩隧道東口，現場重新擺放護欄堵住魯丹橋東側橋頭，人員查看水流排出狀況。（公路局提供）

靳珩隧道西口50公尺的工地昨晚8點開始淹水。（公路局提供）

堰塞湖下游的中橫寧安橋今天上午監視器畫面，水位沒有明顯改變或是上升。（公路局提供）

靳珩隧道內昨晚開始淹水，至今天早上水已通過441公尺長隧道來到東口，現場怪手待命。（公路局提供）

堰塞湖水今天上午從隧道溢流後，立霧溪床立刻出現升高，早上7點的畫面（圖左）沒有明顯變化，到早上9點溪水已經明顯上升、混濁。（公路局提供、記者花孟璟製圖）

