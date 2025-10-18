為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    立霧溪燕子口堰塞湖水溢出 下游由清水變成濁水

    2025/10/18 09:25 記者游太郎／花蓮報導
    太魯閣口及景文橋均已封閉禁止進入。（記者游太郎攝）

    中橫立霧溪燕子口段前晚崩塌形成堰塞湖，水位一小時上升1公尺，昨日下午4點水位與燕子口步道齊平，農業部發布紅色警戒後，晚間8點40分中橫公路靳珩隧道地面開始湧水！今晨下游水量開始變大，水色也由昨天的清澈變成濁水，中橫管制人員表示，堰塞湖的水已開始逐漸溢流到公路上，經靳珩隧道後至魯丹橋再匯入立霧溪，只要山區一下雨，潰流的情況就會發生。

    今天清晨不少遊客仍出現在太魯閣口，試圖進入中橫公路，均被管制人員制止後折回，但仍有部分騎乘機車的遊客執意進入，徒手拉起封鎖線後闖入，讓其他遊客躍躍欲試，一度讓管制人員緊張不已。

    管制人員表示，從昨晚開始公路局已要求高度警戒，除了少數配合堰塞湖施工人員外放行外，所有人車不律不准進入中橫公路，從昨天下午開始觀察景文橋下的溪水發現，從原來溪水很淺且清澈，已逐漸水量變大且逐漸混濁，以多年的經驗研判，立霧溪的水量已經開始增加，進入中橫風險大增，因此管制交通更顯重要。

    太魯閣口仍有遊客想試試運氣，希望能進入太魯閣峽谷旅遊。（記者游太郎攝）

    仍有遊客不顧制止，闖入管制的太魯閣口景文橋。（記者游太郎攝）

    昨天下午景文橋下的立霧溪看的出還算清澈。（記者游太郎攝）

    今天清晨太魯閣口錦文橋下溪水已呈現混濁。（記者游太郎攝）

    熱門推播