立霧溪堰塞湖高漲 靳珩隧道淹水 網友熬夜關注：監視器陸續斷線

中橫立霧溪燕子口段前晚崩塌形成堰塞湖，之後水位不斷上升，昨晚更淹入中橫靳珩隧道，許多網友今晨仍持續關注即時影像，並分享相關畫面，有網友更表示，監視器陸續斷線，對現場情況表達擔憂。

太魯閣國家公園燕子口上方、立霧溪左岸山壁前晚崩塌，形成燕子口堰塞湖，水位也不斷高漲。由於隨時可能潰決，除發布堰塞湖紅色警戒，昨晚太魯閣國家公園全園封閉、中橫公路東段也封路。

昨日下午4點水位先是與燕子口步道齊平，到了晚間8點40分台8線中橫公路靳珩隧道的地面更已經有湖水湧入，而自昨晚以來不少網友持續關注堰塞湖發展進度，今晨2點多也有網友分享即時影像的畫面，並直言「感覺快斷線了」，在將近3點左右，有其他網友表示「看不了了」、「監視器陸續斷線了」。

網友們紛紛留言直呼「這馬路會不會早上就看不到了」、「網路及線路可能被沖斷，希望一切平安」、「多事之年」、「希望不要有任何事」、「好可怕」等。

今上午本報查看靳珩隧道相關的即時影像，也確實都沒有畫面，截至上午10點仍未修復。在燕子口隧道口附近則可看到一些工程人員在現場待命，但連線畫面也是不穩定，不斷閃爍難以看清。

