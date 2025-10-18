提升幼兒園安全監管效能 新北教育局下學期起擇2幼兒園推「監管雲試辦計畫」

張明文指出， 為提升幼兒園安全監管效能，教育局正規劃推動「監管雲試辦計畫」，將自下學期起於2家幼兒園試辦，不過「須經園內充分溝通，並徵得每位家長同意」。（記者黃子暘攝）

現行法規並無強制規定私立幼兒園裝設監視器，如發生不當對待兒童指控時，事實釐清不易。新北市教育局長張明文指出， 為提升幼兒園安全監管效能，教育局正規劃推動「監管雲試辦計畫」，將自下學期起於2家幼兒園試辦，不過「須經園內充分溝通，並徵得每位家長同意」，確保師生、家長共識才可推動，以兼顧兒童安全與隱私。

市議員陳乃瑜指出，新北市1121家公私立幼兒園，其中281家公立幼兒園雖於公共空間設有監視系統，但室內教學空間僅有41％裝設，盼市府積極推動裝設，「監管雲」設立目的並非是監控教師，而是旨在保護教師與幼生，如有糾紛或指控，就有影像證據可以說話；台北市已編列2億元預算，預計4年內讓公幼全面裝設教室監視錄影設備，台南市也編列預算補助公幼，更進一步明定，凡園內發生違法事件，即要求全園安裝監視器，盼新北跟上。

張明文表示，新北公幼的公共區域是100％裝設監視器；教育局每年均編列相關經費，透過「公立幼兒園教學環境與設施設備改善計畫」及「私立幼兒園安全設備升級計畫」提供補助，如幼兒園有申請需求，將優先協助園所汰換或增設監視系統，並確保經費使用符合安全與法令規範。

教育局補充，為提升幼兒園安全監管效能，預計於明年2月起（下學期）試辦「監管雲試辦計畫」，相關執行細節仍在研議中，不過「設置前須經園內充分溝通，並徵得每位家長同意，確保師生及家長間達成共識後方可推動」，保障孩子的安全與隱私。

此外，教育局也表示，依現行相關法規，監視錄影設備未列為依法設置必要設施，法規未修訂前，若在室內活動空間強制加裝監視錄影設備恐有涉及隱私權及個資保護疑慮。

