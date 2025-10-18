為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東平埔族人眾多！潘孟安、蘇嘉全是不是平埔族大家都在猜

    2025/10/18 09:36 記者葉永騫／屏東報導
    高樹鄉加蚋埔夜祭的平埔族最傳統祭典（閔黎明提供）

    立法院三讀通過平埔原住族群身分法，加蚋埔馬卡道文化協會理事長閔黎明表示，屏東縣以馬卡道族為主，早期族人就有一、二萬人，在經過與漢人通婚後，許多屏東人都有平埔族的血統。縣議員李世斌說，就連總統府祕書長潘孟安、前立法院長蘇嘉全因為五官深邃、居住地接近平埔族，也被戲稱有平埔族血統，雖然大家都在猜，但恐怕連當事人也不一定清楚。

    閔黎明指出，屏東馬卡道族分布在高樹、內埔、萬巒等沿山公路一帶，文化保留有高樹鄉加蚋埔夜祭的最傳統祭典，每年都有來自各地近2000名平埔族人來參加，祭儀最重要的是「夜祭」，主要祭祀對象為「阿立祖」，儀式由「尪姨」主持，於每年農曆11月15、16日舉辦，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，泰山村大部分都是平埔族，因此社區所在的泰山國小，長年傳承馬卡道文化，指導學生趒戲、唱歌，居民不分老少，也都加入傳承行列，尤其近年青年返鄉助尋根，更讓傳統文化得以繼續流傳。

    曾在屏東公園舉辦馬卡道傳統文化活動的縣議員李世斌說，馬卡道族分支曾居於屏東市萬年溪一帶的阿猴社，屏東人有很多都有原住民的血統，有人還戲稱總統府現任祕書長潘孟安居住在斯卡羅與馬卡道領地附近，而前立法院長蘇嘉全皮膚黝黑、五官深邃，都被猜測可能混有平埔族的血統，但實際上如何恐怕連當事人也不一定清楚。

    高樹鄉加蚋埔夜祭，依傳統祭祀阿立祖。（閔黎明提供）

    總統府祕書長潘孟安居住在恆春半島，就在斯卡羅各族活動的範圍。（記者葉永騫攝）

    前立法院長蘇嘉全五官深邃，被認為可能有平埔族的血統。（記者葉永騫攝）

