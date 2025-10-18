雲林箔子寮普天宮慶典 176棚布袋戲週日開演尬戲

雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮週日將邀176棚布袋戲開演酬神，精彩可期。（圖由普天宮提供）

雲林縣四湖鄉箔子村以立體彩繪村聞名全國，當地的普天宮將在19日舉辦創廟以來最大規模的慶典。廟方除大手筆席開150桌佳餚外，更是有176棚野台布袋戲，同場飆戲「打對台」，將為雲林沿海漁港再掀熱潮。

廟方主委蔡明璋表示，箔子寮漁港是雲林最大的漁港，多數村民至今仍保有漁村特有的傳統文化，而該廟供奉溫府千歲等王爺，是當地信仰中心，每年南巡會香回駕後，由普天宮溫王聖會「主帥轎」便會展開夜巡遶境，這不只是大拜拜，更是一場漁村信仰文化與藝術傳承的盛會。

蔡明璋指出，今年的規模和陣頭排場氣勢，不同於以往，可是全村總動員，家家戶戶大開平安宴席，廟方還特別邀請176棚布袋戲尬戲酬神，布袋戲棚車一字排開，綿延數公里長，相當壯觀，百戲酬神從早演到晚，保證令人耳目一新，此外更有在地美食攤位與精彩民俗表演，讓民眾邊賞戲邊吃美食。

民眾表示，如今鄉下已經很少看到多團布袋戲同時演出，聽聞將有176棚布袋戲同時上演，想來精彩可期，更是難得盛會。

