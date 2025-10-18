李多慧也來了！雲林全運會今晚開幕 重點內容、交管看過來

2025全國運動會今晚將在雲林縣立田徑場盛大舉辦開幕儀式。（記者李文德攝）

2025全國運動會今（18）至23日在雲林縣登場，今晚開幕典禮下午6點半開始，除有在地團體表演外，更有啦啦隊女神李多慧、日韓舞團TSUBAKILL精彩演出。縣府表示，今天縣立田徑場周邊祭出交通管制，虎尾高鐵特定區有5處汽車停車場，民眾務必遵守相關交管。

全運會開幕典禮從下午4至5點半開放觀禮民眾入場，5點20分至6點30分有4篇章序幕表演，包含西螺七崁武術基金會、國術委員會數百人生活武術、夜光龍、街舞、及千人土風舞等表演，更有啦啦隊女神李多慧及藝人王彩樺、日韓舞團TSUBAKILL的精彩演出。

晚間6點半起全運會正式開幕，直至晚間8點將是選手之夜演唱會接棒熱唱，天團Energy、新生代女團GENBLUE幻藍小熊等團體、歌手輪番演出，當天開幕典禮至選手之夜，縣府預估將吸引1.5萬人湧入田徑場。

縣府表示，包括虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街（虎興東二路—虎興南路）、永興南五街（建成路—虎興南七路（建成路—虎興南路）、虎興南路（雲九二—永興南七路）、永興路慢車道（雲九二—虎興東二路）公告禁止停車，違停者將舉發並拖吊。

此外更有斗六火車站、斗南火車站、P5停車場及雲林高鐵站、P6停車場等4條免費接駁路線，共130輛接駁車；此外開車民眾，則有縣道145乙、縣道156乙、雲禾大橋等做為主要進出動線，而會場周邊有5處汽車、2處機車停車場，管制期間，當地居民則可憑通行證或證件通過管制站，呼籲民眾務必遵守相關管制。

縣立田徑場周邊交通管制。（圖由雲林縣警察局提供）

