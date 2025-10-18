颱風生成+東北季風南下！北東防「大量降雨」致災 下探20度

「林老師氣象站」發文指出，週日至下週五這段期間，台灣前後分別受颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等不同天氣系統影響，環境水氣增多，不穩定度增大。（圖擷自臉書）

風神颱風今晨生成，氣象專家指出，今晚起「東北季風」開始南下，北、東轉有雨且溫度漸降，預估明日至下週三低溫下探至20度，明顯轉涼，而受共伴效應影響，北、東需提防「大量降雨」致災，下週四、五颱風雖遠離，但北、東仍需提防局部豪雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗，白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。晚起「東北季風」開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。

吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」，熱帶低壓今晨2時發展為「輕颱風神」，朝西北通過呂宋島，進入南海，未來接近海南島，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍分布在其兩側。最新歐洲模式模擬顯示， 明日20時風神已通過呂宋島，進入南海，台灣開始受到共伴效應影響。

吳德榮提醒，根據最新模式模擬顯示，明日至週三各地轉有降雨的機率，北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強，氣溫逐日緩降，北台最低溫約能降至20度左右，明顯轉涼；受到颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，北、東明顯降雨、需防「大量降雨」致災，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，亦應注意。下週四、五風神減弱遠離，台灣受「東北季風」影響，北部、東半部有明顯降雨，仍需防局部豪雨的機率；北台持續偏涼。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週日至下週五這段期間，台灣前後分別受颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等不同天氣系統影響，環境水氣增多，不穩定度增大，降雨機會增高，迎風面的北部、東北部及東部地區都是降雨熱區，且台灣北部海面及台灣海峽風速增強至平均風7至9級，陣風10至12級，「林老師氣象站」也提醒不只會有驟雨、強風，也要提防大浪。

吳德榮提醒，明日至週三各地轉有降雨，北台最低溫約能降至20度左右，明顯轉涼；受到颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，北、東明顯降雨、需防「大量降雨」致災。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

