曾因大規模移除樹木遭批 台中市民廣場人行動線優化完成

台中市民廣場步道優化完成，行走更順暢，夜間更安全。（市府提供）

台中的市民廣場是民眾相當重要的活動空間，尤其是假日更是人潮不斷，台中市政府建設局展開優化工程，整合步道與廣場動線，將原本2公尺寬的人行動線，拓寬為6至10公尺，並增設照明設施，讓白天活動更自在、夜間更安心，並將原有的石桌石椅區已打除順平，讓輪椅使用者通行無礙，整個工程已完成，首個重大活動就是台中爵士音樂節。

中市府在8月份移除市民廣場旁10餘棵行道樹，引發爭議，當地民眾表示是跟10月份辦理爵士音樂節的人流動線有關，但是建設局否認，表示是為讓民眾有更好行的空間，現今工程已完工。

建設局長陳大田表示，市民廣場串接草悟道，是台中市最受歡迎的公共休閒場所之一，為了讓市民活動更加便利，此次優化工程特別針對無障礙使用需求進行改善，包括拆除原有木平台以擴大通行空間、調整公益路路側樹穴配置以最大化人行通道寬度，以及對公正路涼亭下的高低差與障礙物進行移除與順平處理，確保輪椅與嬰兒車可以順暢通行，無需繞道。

此外，為維持廣場綠意與景觀層次，工程同步進行樹穴調整，並於適宜地點新植台灣原生種櫸木，兼具遮蔭、生態與景觀美化功能，使市民廣場綠帶保留原有特色，同時讓動線更親民；周邊綠帶也進行植栽修整與補植，整體視覺更具層次感。

此外，周遭路燈改採用節能LED燈具，結合智慧控制系統，可依時段自動調整亮度，兼顧節能減碳與夜間安全。經過這些優化，市民廣場白天綠意盎然、夜晚光影柔美，呈現煥然一新的城市風貌。

市民廣場木平台改善前後對照。（市府提供）

