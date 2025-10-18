台南新化楊逵紀念慢跑睽違5年再登場 千份野菜粥大請客

台南新化區楊逵文學紀念館慢跑、健走活動再度登場，公所準備了千份野菜粥大請客。（記者吳俊鋒攝）

睽違5年，為紀念本土文學作家暨社運先驅者楊逵的慢跑、健走活動，今天再度在台南新化區登場，一早鳴笛出發，大小朋友共襄盛舉，相當熱鬧，公所也準備了千份野菜粥與參加者共享，吃出在地特色風味。

活動以「奔向文學、跑進社區」為主題，慶祝新化區楊逵文學紀念館成立20週年，開放報名後，迅速額滿，連同單車組，逾700人參加，迴響熱烈。

上午7點在新化大目降廣場集結，區長李義隆、議員余柷青，以及楊逵的孫女楊翠等各界貴賓一起鳴笛，參加慢跑、健走的民眾先啟程，2個鐘頭後，單車組再出發。

余柷青表示，楊逵是新化最具代表性的文學家之一；紀念館20年來見證了在地的傳承與發展，以路跑開場，象徵文學不只靜態的閱讀，也是充滿行動與生命力的實踐。

李義隆提到，今年的館慶加入了路跑與野菜宴等元素，延續楊逵精神，也讓民眾在健康運動中感受地方美食風味，深刻體驗文學與生活的結合。

