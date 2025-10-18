新北自強國小「幸福農場」灌溉孩子心靈 榮獲品德教育特色學校

自強國小校長張明賢與小朋友對幸福農場的播種與收成充滿期待。（記者翁聿煌攝）

新北市中和區自強國小今年榮獲教育部「品德教育特色學校」肯定，校長張明賢說，學校將品德教育理念落實於生活與學習之中，而「幸福農場」正是品德實踐的具體展現，透過播種、照顧與收成的過程，孩子能體會到努力與責任的意義，感受土地的力量，也讓「懷質抱真、自強修身」的精神在農場中萌芽、茁壯。

張明賢在「幸福農場」動土典禮上指出，「幸福農場」不只是種植作物的地方，更是孩子們學習關懷、體驗生命的起點，不僅是永續教育的實踐，更是品德教育最真實的行動學習，「幸福農場」的建置，不僅凝聚了家長與社區的力量，也見證學校在品德與環境教育上的用心，孩子們在田間學習照顧植物的同時，也學會責任、合作與關懷，讓幸福從土地延伸到每一個家庭。

賴萬年文教基金會董事長粘舜權說，很感動看到學校以這樣的方式讓教育走入生活，「幸福農場」象徵的不只是植物的生長，更是孩子心靈的成長，希望每一株向日葵都能帶給大家正向與希望的能量，讓自強國小的校園永遠充滿陽光。

張明賢說，在農場啟用典禮時，校長、貴賓及學生代表共同鏟下第一鏟土，象徵「幸福農場」啟動，隨後學生代表將花籽輕撒入土，寓意希望的種子在大地中生根發芽，盼能在大家照顧下，就像照顧自己的夢想一樣，希望有一天，整片農園都能開滿笑容和陽光。

自強國小希望學童們在幸福農場學習到努力與責任的意義，感受土地的力量，也讓「懷質抱真、自強修身」的精神在農場中萌芽、茁壯。（記者翁聿煌攝）

