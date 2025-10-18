111億元打造重症新基地 台大雲林虎尾二期醫療大樓11月動工

台大醫院雲林分院虎尾院區在高鐵雲林站附近，未來新醫療大樓完工將成為雲林重症照護中心。（記者黃淑莉攝）

地方期盼多年的台大醫院雲林分院虎尾院區二期醫療大樓工程確定在11月9日動工，總經費達111億元，預計2029年啟用。台大雲林分院院長馬惠明表示，未來新醫療大樓將成為雲林重要的重症照護中心與醫學教育基地。

台大雲林分院斗六、虎尾2院區，目前共有900多床，不足以因應地區急重難罕病患的照護需求，為提升雲林的醫療量能，地方亟力爭取，衛福部在2021年核定虎尾分院二期醫療大樓興建案，原計畫經費為76.48億元，後因原物料波動增至111億元，其中工程經費99.6億元，醫療儀器設備11.48億元。

馬惠明指出，虎尾院區二期醫療大樓在今年第一次招標，無廠商投標流標，第2次在6月，有2家投標，8月順利決標，目前廠商已開始整地，預計11月9日動工，工期1200天，預計2028年底完工，2029年啟用。

虎尾院區二期新醫療大樓為地下3層、地上10層，另綜合大樓為地下1層、地上2層及醫護宿舍為地下1層、地上5層，完工後病床數增加至805床，包括一般病床553、特殊病床252床，並增設複合式手術室、加護病房、急診醫療空間與教學研究區，強化重症醫療與研究能量。

馬惠明表示，虎尾院區新醫療大樓2029年啟用後，醫療量能提升，將與斗六院區以雙主軸發展，最嚴重的創傷醫療集中在虎尾院區，做為雲林重要的重症照護中心與醫學教育基地，斗六院區則持續加強心血管及婦幼醫療，讓雲林鄉親不用再舟車勞頓就醫。

台大雲林分院虎尾院區設計圖。（台大雲林分院提供）

