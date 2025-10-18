從一絲棉絮到一床棉被 職人蔡順龍傳承「棉被窟」真功夫

手工製被要縱橫交錯、中間厚四邊薄，才能貼合人體，達到保暖效果。（南市觀旅局提供）

手工棉被職人蔡順龍累積50多年經驗，捲棉、鋪棉一把罩，不僅每床棉被皆親手製作，更有老顧客送來60年舊被翻新，蔡順龍也努力延續其紀念價值。如今更無條件傳授技藝，並結合女兒蔡雯雅網路行銷開拓市場。

早期父母在兒女婚嫁或遠行時必提前半年訂做手工被，象徵對孩子成家立業的祝福。1950年代苓仔寮有「棉被巢」或「棉被窟」之稱，家家戶戶24小時生產，把手工被銷往全台。但人造纖維低價競爭及機械化大量生產，手工棉產業逐漸沒落。

蔡順龍國小畢業後就到苓仔寮興南製棉廠做學徒，後來接下老頭家的成衣廠舊址，在苓仔寮巷口社區成立冠和棉被行。現年68歲的他對手工棉被有著深厚感情，3年前他開始帶學生體驗手工製被。他說，有興趣都歡迎來學，他願無條件傳授。

蔡順龍說，手工被舒適耐用的關鍵在於鋪棉，要縱橫交錯、中間厚四邊薄，才能貼合人體，達到保暖效果。只見他拿著有如巨大棉花糖的棉捲，輕輕轉動拉甩，一手拿竹條拍打壓實使棉花平整，最後收邊，看似輕盈俐落，卻需要巧勁與技術。

蔡順龍提到，早期全靠手打棉花，夫妻一整天只能做2床被子。現在儘管有梳棉機輔助，但紮實工序仍然耗時費力，1天3個人頂多能做20件手工被。尤其棉絮漫天飛舞，廠裡不能裝冷氣和開電扇，夏季室溫高達38度，得揮汗工作，非常辛苦。

蔡順龍也在淡季提供舊被翻新服務，他提及，印象最深刻的是一對老夫婦送來60年舊被，翻新難度相當高，而且一般師傅考量衛生問題不願意接單，但想到每個客人的要求背後都有故事，蔡順龍也體恤惜物念舊的心情，努力延續其紀念價值。

成團的棉花捆在竹竿上就像是巨大棉花糖。（南市觀旅局提供）

雙人被共需61針，縫合點不管從哪個角度看都呈直線，全憑經驗，無需丈量。（南市觀旅局提供）

蔡順龍在鋪好的棉花放上防沾布，套上內胎被套，從角落往中間折後，再快速翻出及整型。（南市觀旅局提供）

蔡順龍特別種植一株有機彩棉，讓遊客認識棉花。（南市觀旅局提供）

堅持傳承手工製被職人精神與技藝的蔡順龍（左）、蔡雯雅父女。（南市觀旅局提供）

