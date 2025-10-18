高雄國際冬季旅展殺很大 日韓行程搶手

第16屆高雄國際冬季旅展人潮滿滿。（記者葛祐豪攝）

第16屆高雄國際冬季旅展規模再創新高，昨（17日）起至20日由高雄巨蛋移師高雄展覽館舉行，上百家旅遊業者殺很大，高雄直飛日、韓仍是熱門行程，業者祭出韓國5日12345元起、日本團體行程第2人最高折6千元，昨天首日人潮滿滿。

高雄國際冬季旅展是中南部最具指標性的旅遊盛會，今年邀請百家旅遊業者齊聚，包含國內外知名旅行社、五星級飯店、航空公司、郵輪業者、網卡供應商，讓民眾一站購足所有旅行需求，輕鬆規劃理想假期。同期也展出「高雄咖啡爽節X高雄國際品酒生活節」，邀請香港、泰國、印尼、柬埔寨等國際單位參展。

有超過30年郵輪營運經驗的StarDream Cruises（麗星夢郵輪），此次攜手11間合作代理旅行社，於現場推出各式優惠，為回饋高雄民眾，推出高雄出發菲律賓、日本、越南海島等多種不同航線，每人最低2650元起；指定航程再加碼，買一送一或最高送5500元郵輪抵用金。

業者指出，台灣人喜愛前往日、韓旅遊，除了日本一直是熱門目的地，韓國受歡迎程度近年大幅提升，首次南下參展的香檳旅遊，祭出超值首爾5日只要12345元起，搭乘華航高雄直飛，遊遍星空圖書館、樂天世界；五福旅遊推出日本團體行程第2人最高折6千，高雄直飛藍調濟州4天15900元起，第2人減3千元；可樂旅遊主打高雄出發優惠行程，韓國「楓情萬種、全州韓服漫遊5日」16900元起；東南旅遊的高雄出發「東京散散步5日」一口價19900元。

現場並準備400個免費福袋，抽精美飯店住宿券，旅展消費滿額5千元，加碼抽泰越捷航空-亞洲不限航點機票；逛展簽到就送限量的50元高雄市夜市券，每人限領1張，送完為止。

