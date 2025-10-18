嘉義縣風災慰助金核撥率達94％ 延長申請期限至11/30

丹娜絲颱風造成嘉義縣許多住屋受損。（記者林宜樟攝）

7月丹娜絲颱風重創嘉義縣，縣府啟動災後處置，推動風災慰助金發放，已核撥超過2億5800萬元，核撥率超過94%，為進一步協助仍未及時申請的災民，縣府決定將申請期限延長至11月30日，呼籲尚未辦理申請的受災居民，儘速完成相關手續，確保能盡早獲得所需的支援，恢復正常生活。

縣府表示，災後配合內政部頒訂「丹娜絲風災家園復原慰助金專案作業規定」，訂定慰助金相關實施計畫，並自7月18日起開放受理申請，各鄉鎮市公所已累計受理的申請案件超過15400餘件，送達縣府的案件數約13000餘件，已核撥12400餘件。

縣府經濟發展處表示，大部分符合資格的民眾已在第一時間申請，並陸續收到款項，為加速慰助金審核及撥付作業，申請期限已公告於9月18日截止，但縣府接獲部分民眾反映，因遭遇「不可歸責於自己之事由」，導致未能於期限內申請。

為保障民眾權益，縣府研擬相關申復及救濟程序，請尚未申請的民眾務必於11月30日前至各鄉鎮市公所完成申辦資料填寫，縣府將依個案情形審認，以協助受災戶儘早獲得實質援助，恢復正常生活；經鄉鎮市公所通知補件之申請人，務必儘速完成補件，以利審核與撥付作業，讓慰助金能盡快發放到位。

