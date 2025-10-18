「風神」颱風凌晨生成！週日起迎風面防強風豪雨

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晨增強為第24號颱風「風神」，預計朝西轉西北方向前進，週末通過呂宋島進入南海，直接影響台灣的機率低。但週日起受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加，尤其迎風面地區易有大雨或豪雨。（圖擷自氣象署）

中央氣象署指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天（18日）凌晨2時增強為第24號颱風「風神」，預計朝西轉西北方向前進，週末通過呂宋島進入南海，直接影響台灣的機率低，但週日起受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加，尤其迎風面地區易有大雨或豪雨，沿海風浪也會明顯增大，台灣北部海面、台灣海峽及其沿岸容易出現10至11級強陣風，請多加留意。

今日天氣方面，環境風場為偏東到東北風，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區及大台北平地也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，晚上開始東北季風增強，迎風面北部及東半部雨勢漸增，降雨範圍逐漸擴大。

請繼續往下閱讀...

今日氣溫方面，白天持續炎熱，東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，局部地區會有36度以上高溫，尤其新竹有局部38度極端高溫發生的機率。氣象署也針對西部12縣市發佈高溫資訊，其中新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、桃園市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，至於新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

氣象署指出，週六新竹以北沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東北東風，竹苗以南風速稍弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日至下週二東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大。週日桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨並有大雨，其中東北部地區並有局部豪雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；下週一、二北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下週三至下週五東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。其中下週三降雨仍較多，東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。下週四、五基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週六至下下週一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 34 29 ~ 38 32 ~ 35 27 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晨增強為第24號颱風「風神」，預計朝西轉西北方向前進，週末通過呂宋島進入南海，直接影響台灣的機率低。但週日起受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加，尤其迎風面地區易有大雨或豪雨。（圖擷自氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法