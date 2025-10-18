10/18 各報重點新聞一覽

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過。（記者陳逸寬攝）

特別預算案三讀通過 現金1萬 預計11月上旬發放

攸關普發現金一萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過，財政部長莊翠雲表示，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計十一月上旬可以發放。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五類。

歐洲議會議員面嗆中方：台灣不屬中國 與中國人大會談 歐方強調反對片面改變台海現狀

歐洲議會與中國全國人民代表大會十六日在比利時布魯塞爾舉行二〇一八年以來首次正式會談，雙方就台灣與俄羅斯議題激烈交鋒。歐方重申反對片面改變台海現狀，強調台海和平穩定符合歐盟及全球利益，並在「一個中國政策」框架下，持續與台灣保持密切合作。

史上最大 東沙島外海走私1.6噸 運毒30億 首謀判13年

一個跨國運毒集團先出資買船，再利用人頭登記為船主及聘專人開船前往海上接運毒品，今年三月間被海洋委員會海巡署艦隊分署新竹艦，在東沙島外海查獲，船上起獲黑市價高達卅億元的三級毒品愷他命、二級毒品甲基安非他命，總重約一點六公噸，為海上阻截K毒及安毒最大宗案件；新竹地院將首謀陳志忠判刑十三年、船長陳俊雄十年、共犯周宏淦五年四月、兩名漁工各五年二月，另名主謀陳財勝潛逃通緝中。

韌性預算三讀 普發1萬最快11月入帳

立法院會昨天三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，共減列五十二億餘元，多數為國防相關預算，勞動部、衛福部大編的媒宣費，也被民眾黨提案大砍一半。民進黨立院黨團表示，遺憾在野針對國土安全刪減，國民黨團呼籲加速普發現金作業；財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發放。

節目類金鐘獎完整得獎名單 小S、派翠克奪綜藝節目主持人獎

第60屆節目類金鐘獎頒獎典禮10月17日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，下午5點星光大道由木木和夏和熙搭檔主持，晚間7點由主持人Lulu黃路梓茵正式揭開典禮序幕。今年獎項花落誰家，「噓！星聞」將即時陸續揭曉。

立霧溪堰塞湖溢流 水淹台8線

台8線中橫公路立霧溪燕子口河段17日上午發生崩塌，驚見新堰塞湖形成，且水位快速上升，傍晚5時已溢淹到台8線中橫公路的路面，太魯閣國家公園管理處隨即宣布關園，交通部公路局已封閉天祥至太魯閣路段，秀林鄉公所緊急撤離民有、民樂2部落近千人，花蓮縣政府也宣布2部落18日停班停課。賴清德總統表達高度關切，第一時間立即指示行政院相關部會與花蓮縣政府保持密切聯繫，全面啟動緊急應變機制，採取即時且必要的因應措施，全力確保民眾安全。

鄭：以民意為依歸 郝：會贏比會罵重要

國民黨主席選舉今（18日）投票，台灣民意基金會昨日發布民調，整體民眾最欣賞的候選人是郝龍斌，國民黨支持者則最欣賞鄭麗文。對此，郝龍斌認為基層黨員不清楚黨主席角色，「會贏比會罵重要」，強調黨意要符合民意；鄭麗文則笑回「黨意不可能凌駕民意」，呼籲黨員踴躍投票。

歐洲議會與中國全國人民代表大會16日在比利時布魯塞爾舉行會談，斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼表示，台灣從未成為中國的一部分。圖為歐洲議會開會現場照。（法新社）

今年三月海巡署新竹艦在東沙島外海，查獲運毒集團走私1.6噸、30億毒品。（資料照）

