    準風神颱風+東北季風共伴效應！颱風論壇：北、東防劇烈降雨

    2025/10/18 06:40 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專指出，受準風神颱風外圍環流，以及東北季風南下影響，預估將產生共伴效應，週日至下週二包含北部、東部、南屏東等地容易下雨，且容易出現持續性的大雨或強降雨。（圖擷自氣象署）

    氣象粉專指出，受準風神颱風外圍環流，以及東北季風南下影響，預估將產生共伴效應，週日至下週二包含北部、東部、南屏東等地容易下雨，且容易出現持續性的大雨或強降雨。下週三至下週末受低壓帶水氣與東北季風影響，北、東仍持續會有陣陣大雨。至於中南部地區影響雖較小，但這段期間天氣也是不穩定。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據輝達AI模式的降雨模擬，週日（19日）下半天至下週二（21日）期間，準風神颱風外圍暖溼氣流與東北季風，在台灣東側、東北側交會，產生共伴效應，將發展出大量雲雨帶，包含北部、東部、恆春、南屏東容易下雨。尤其「基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、花蓮」，高機率出現持續性的大雨或強降雨，且預估最糟的情況是，如果交會點落在台灣上空，雨量會更加驚人。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，至於中、南部地區在這段期間則屬於多雲或陰天，不定時短暫飄雨或小雨的天氣，影響相對有限，但仍然不穩定。提醒大家這幾天還是要先做好防災準備，如有安排戶外活動務必注意天氣動態。

    至於下週三（22日）至下週末（26日），受低壓帶水氣與東北季風雙重影響，北部、東部持續有雨，伴隨陣陣大雨，其餘地區恢復多雲或陰天。

    氣象粉專指出，受準風神颱風外圍環流，以及東北季風南下影響，預估將產生共伴效應，週日至下週二包含北部、東部、南屏東等地容易下雨，且容易出現持續性的大雨或強降雨。（圖擷自臉書）

