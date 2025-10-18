為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少女包裡有衛生棉也要翻？台南浪人祭首日爆「安檢」爭議

    2025/10/18 06:54 記者王捷／台南報導
    台南浪人祭開幕首日晚間傳出少女裝有衛生棉的包包遭工作人員強制檢查爭議，引發民眾不滿並打1999檢舉，警方提醒若人身自由受侵害可報案。（翻攝臉書）

    台南浪人祭17日晚間開幕首日即傳出搜索爭議，少女入場被要求打開包包檢查，因內有衛生棉感到尷尬，但工作人員硬要翻，路見不平的民眾認為這是違法搜索，並打1999檢舉，警方強調，若人身自由受到限制，可立即報案。

    昨日晚間，少女排隊入場時，工作人員逐一要求民眾開包查看。她因衛生棉放在包包內，顯得為難，工作人員仍堅持檢查，引發後方民眾不滿，質疑主辦單位不是執法人員，依刑事訴訟法規定，不得任意搜索。

    但是工作人員指出，主辦單位向市政府租借場地，就有權這麼做，而且活動告示也指出，不能帶外食、一次性垃圾，所以才要打開包包檢查，雙方因此爭執，民眾最後因此撥打1999檢舉。

    浪人祭主辦單位回應，「活動行前通知」貼文所述，現場全面禁帶危險物品，以及「一次性包裝」外食，只有以環保容器盛裝的飲食不在此限，因人潮眾多，活動出入口將安檢隨身包包。

    律師林育弘指出，在民法上有定型化契約，例如進入電影院、球場，若票券有刊明或告示上有明確規定，購票入場可視為接受契約條件，例如之前有台鐵乘客擾亂，列車長到場制止又不聽，因此宣讀乘客的權益，並關告終止或解除契約，即使乘客有買票，也會因契約失效被請下火車。

    回頭看浪人祭的例子，即使業者有公告、形成定型化契約，工作人員也不能因此違反現有刑事訴訟法規定，另外，也受比例原則拘束，過去法院曾認為電影院禁帶外食的規定，違反比例原則。

