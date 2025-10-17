合法加熱菸首日開賣！北市衛生局查獲5品項違法 依法開罰

台北市衛生局會同衛生福利部及國民健康署，針對加熱菸鋪貨的販菸店家實地稽查，截至今晚19時止，專案稽查已累計稽查115家販菸店家，並查獲5個品項加熱菸外包裝標示不符規範，已令販賣業者儘速回收違法產品。（台北市衛生局提供）

台灣首波合法加熱菸今（17）日正式上架販售，台北市衛生局會同衛生福利部及國民健康署，針對販售店家實地稽查，截至今晚19時止，專案稽查已累積稽查115家販菸店家，並查獲5個品項加熱菸外包裝標示，未依法標示尼古丁或焦油含量，將罰輸入業者100萬元至500萬元、販賣場所1萬元至5萬元，並令販賣業者儘速回收違法產品。

衛生局指出，依據菸害防制法第10條，如菸品未標示尼古丁、焦油含量，依同法第29條規定，菸品製造或輸入業者處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運；屆期未回收或退運者，按次處罰，違規之菸品沒入並銷毀之。販賣菸品場所，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。衛生局已請相關業者陳述意見後依法處辦。

請繼續往下閱讀...

北市衛生局啟動擴大專案稽查，除一般販菸商家外，特別將轄內高級中等以下學校周邊販菸店家列為稽查重點。稽查地點包含統一超商、全家超商、萊爾富超商、來來超商、全聯超市、家樂福超市、愛買超市及美廉社等8家連鎖販菸業者門市，以及國防部福利事業管理處、台灣中油等販菸場所。

另外，依據販賣菸品場所標示及展示管理辦法規定，菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之；「其他引人注意」之方式，視該展示特定菸品區塊之大小、形狀、顏色對比、位置等因素，是否與其他品牌菸品區隔，以突顯特定菸品；違者依菸害防制法第38條規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

衛生福利部國民健康署、北市衛生局共同強調，政府對青少年使用加熱菸採取零容忍立場，將嚴格禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦。為避免青少年因好奇接觸、使用核准上市之加熱菸，台北市除規範轄內高級中等以下學校周邊50公尺內販菸店家不得販售加熱菸品，同時已加強輔導販菸店家務必落實拒絕販售加熱菸予未滿20歲之青少年。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法