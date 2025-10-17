重陽節的祝福!邱佩琳訪百歲人瑞 致贈敬老金、金鎖片

百歲人瑞正濱國小退休老師周樹芬（手持敬老金者）；基隆市副市長邱佩琳（圖右一）、議員鄭愷玲（圖左二）親自到府祝賀，左一為退休全心照顧人瑞媽媽周樹芬的女兒。（圖為基隆市政府提供）

10月29日就是九九重陽節，基隆市副市長邱佩琳今（17日）代表市長謝國樑，提前探訪3位百歲人瑞周樹芬、吳威融及董華英，邱佩琳致贈重陽敬老禮金6000元、禮品、金鎖片及總統府敬老狀，向長輩們表達最誠摯的敬意與祝福。

邱佩琳表示，截至今年9月底，基隆有近79000位65歲以上的長者，其中，有123位百歲人瑞，市府長期推動高齡友善政策，打造友善安心的生活環境。她強調，長者是城市的珍寶，每位人瑞的故事都是基隆最寶貴的歷史記憶。

周樹芬女士為基隆市正濱國小退休教師，春風化雨作育英才，年紀最長的學生如今都已逾70歲；周樹芬分享她的養生之道，就是作息規律與不斷學習，保持對生活的熱情與好奇心，她退休後，仍持續參與教學及志工服務，並報名長青學苑電腦班學習新知，72歲時更獲選為華視第1屆「資訊奶奶」，真正做到「活到老學到老」。

吳威融先生現年101歲，年輕時投身軍旅，參與古寧頭戰役及823砲戰，退伍後，在基隆開理髮店自己養活自己。吳爺爺分享自身經驗，飲食要清淡、勤練外丹功，心境平和樂觀開朗，大概就是長壽的秘訣。

董華英年輕時逢戰亂，與丈夫分隔兩地，她獨自扶養女兒還要照顧長輩，輾轉來台團聚，在基隆安身立命。董華英雖不識字，卻深知教育的重要，悉心栽培5名子女成才。她曾獲選為基隆市110年模範母親，她長女就是前基隆市議員鄭林清良、外孫女則是議員鄭愷玲，如今四代同堂令人稱羨。

基隆市百歲人瑞董華英（圖前排中）辛苦持家照顧長輩教育子女，如今四代同堂人人稱羨；基市副市長邱佩琳（圖前排綠衣女）到府祝賀。（圖為基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳（圖左二）代表市府，前往101歲人瑞吳威融（圖中左）家中祝賀，致贈慰問金與金鎖片，同行的有社會處副處長盛慧中（圖右一）、市議員鄭愷玲（圖右二）與安樂區長汪海淙（圖左一）。（圖為基隆市政府提供）

