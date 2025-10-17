為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    興大中興湖傳偷鴨賊? 小鴨疑被塞進飲料杯帶走 生死未卜

    2025/10/17 22:15 記者蘇金鳳／台中報導
    興大新聞社在網路群組PO文，指中興湖的小鴨疑似遭偷走。（興大新聞社提供）

    興大新聞社在網路群組PO文，指中興湖的小鴨疑似遭偷走。（興大新聞社提供）

    中興大學中興湖養了兩隻黑天鵝及許多小鴨，中興大學新聞社今天PO文，指有同學目睹16日傍晚5點多有3名女生偷抓小鴨，還把小鴨塞進飲料杯，疑涉虐待動物，且小鴨生死未卜，中興新聞社已請學生會聯繫駐警隊加強巡邏。

    興大新聞社今天在ThreadsPO文，指16日傍晚5點多，發生3個女生偷抓小鴨被同學目睹，同學馬上去駐警隊的警衛室詢問監視器畫面，但沒有調監控，只說會再巡邏。

    興大新聞社表示，3名女子行徑惡劣，把小鴨塞進飲料杯，看著中興鴨的小鴨還很小，竟然還邊說「怎麼剩下一隻了」，據同學所述，禮拜一的時候還有看到3隻小鴨，如今一一被抓走，小鴨生死未卜。

    中興新聞社表示，已經請學生會聯繫駐警隊加強巡邏，另一方面，如果發現可疑人物或可疑行徑的人，盡快找駐警隊幫忙，如果怕會跑走，一定要幫忙錄影、拍照蒐證，還給大家可愛的中興小鴨。

    不過，有同學在底下留言，是被某系的學生準備抓小鴨去做標本，另有同學認為應趕快去請警衛調監視器，不然抓不到人。

    此外，還有同學PO上一名婦女疑似靠近兩隻黑天鵝，而惹怒天鵝的畫面，很多人都留言，拜託不要亂餵食、能不能靠近黑天鵝的領地。中興大學表示，中興湖雖是開放空間，請民眾不要觸碰、不要餵食中興湖的天鵝及小鴨。

    興大中興湖平時有兩隻黑天鵝及一些小鴨。（民眾提供）

    興大中興湖平時有兩隻黑天鵝及一些小鴨。（民眾提供）

