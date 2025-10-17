尬人氣！台南吉祥物組大聯「萌」與粉絲相見歡

5大吉祥物帶來活力四射的表演，尬人氣！（記者王姝琇攝）

台南人氣爆棚的5大吉祥物，組成「吉祥物大聯萌」，今晚到武聖夜市和大家見面，不僅帶來精彩吉祥物表演，還有抽獎活動，將周邊商品帶回家。

「夜奇鴨」、「菜奇鴨」、「菜籃仔」、「魚頭君」及「巷仔Niau」吉祥物現身，都迎來大聲歡呼，粉絲各自擁護自己的最愛！資深學長魚頭君想技壓群雄，新人「夜奇鴨」更是在夜市主場拚輸贏，好兄弟們「菜奇鴨」、「菜籃仔」相挺贏得掌聲不斷，溫文儒雅的「巷仔Niau」維持貓的高雅姿態與民眾合影！

市長黃偉哲表示，這次活動是市府首次舉辦跨局處吉祥物合作，經發局市場處、觀旅局及文化局吉祥物組成的聯「萌」見面會，現場除了吉祥物活力四射的表演外，活動最後還有機會帶走可愛吉祥物的周邊商品，透過吉祥物傳遞台南的熱情。

經發局長張婷媛指出，首次「吉祥物大聯萌」吸引大批人潮來合影留念，抽獎活動中獎機率也非常高，已將120份的獎項全數抽出，中獎名單將於「臺南市市場巡禮」臉書粉絲專頁公布，請大家於期限內完成兌換。

台南市市場處代理處長林士群說，感謝市民朋友的熱情參與，也感謝觀旅局及文化局的情意相挺，及武聖夜市管委會對市府的支持，活動在歡笑中美麗落幕。大家想知道「夜奇鴨」下次會去哪裡嗎？可追蹤「臺南市市場巡禮」臉書粉絲專頁。

大聯「萌」見面會現場抽出120份獎項。（記者王姝琇攝）

現場抽出周邊商品幸運得主。（記者王姝琇攝）

