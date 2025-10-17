為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    尬人氣！台南吉祥物組大聯「萌」與粉絲相見歡

    2025/10/17 21:53 記者王姝琇／台南報導
    5大吉祥物帶來活力四射的表演，尬人氣！（記者王姝琇攝）

    5大吉祥物帶來活力四射的表演，尬人氣！（記者王姝琇攝）

    台南人氣爆棚的5大吉祥物，組成「吉祥物大聯萌」，今晚到武聖夜市和大家見面，不僅帶來精彩吉祥物表演，還有抽獎活動，將周邊商品帶回家。

    「夜奇鴨」、「菜奇鴨」、「菜籃仔」、「魚頭君」及「巷仔Niau」吉祥物現身，都迎來大聲歡呼，粉絲各自擁護自己的最愛！資深學長魚頭君想技壓群雄，新人「夜奇鴨」更是在夜市主場拚輸贏，好兄弟們「菜奇鴨」、「菜籃仔」相挺贏得掌聲不斷，溫文儒雅的「巷仔Niau」維持貓的高雅姿態與民眾合影！

    市長黃偉哲表示，這次活動是市府首次舉辦跨局處吉祥物合作，經發局市場處、觀旅局及文化局吉祥物組成的聯「萌」見面會，現場除了吉祥物活力四射的表演外，活動最後還有機會帶走可愛吉祥物的周邊商品，透過吉祥物傳遞台南的熱情。

    經發局長張婷媛指出，首次「吉祥物大聯萌」吸引大批人潮來合影留念，抽獎活動中獎機率也非常高，已將120份的獎項全數抽出，中獎名單將於「臺南市市場巡禮」臉書粉絲專頁公布，請大家於期限內完成兌換。

    台南市市場處代理處長林士群說，感謝市民朋友的熱情參與，也感謝觀旅局及文化局的情意相挺，及武聖夜市管委會對市府的支持，活動在歡笑中美麗落幕。大家想知道「夜奇鴨」下次會去哪裡嗎？可追蹤「臺南市市場巡禮」臉書粉絲專頁。

    大聯「萌」見面會現場抽出120份獎項。（記者王姝琇攝）

    大聯「萌」見面會現場抽出120份獎項。（記者王姝琇攝）

    現場抽出周邊商品幸運得主。（記者王姝琇攝）

    現場抽出周邊商品幸運得主。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播