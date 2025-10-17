南投3位偏鄉醫師 獲第35屆醫療奉獻獎肯定

埔基醫院主治醫師賴力行（左），榮獲醫療奉獻獎。（埔里基督教醫院提供）

第35屆醫療奉獻獎今（17日）揭曉，南投縣有3醫師獲獎，分別是鹿谷鄉衛生所駐所醫師胡錫鰹、埔里基督教醫院醫師賴力行及在仁愛鄉霧社開設診所的林慈龍醫師，南投縣衛生局長陳南松今天特別在議會分享這項喜訊，表達對這3位長年深耕偏鄉醫療醫師的最崇高敬意。

現年62歲胡錫鰹醫師，台北醫學院公費生出身，1993年開始下鄉服務於南投縣水里鄉，因有感於鹿谷鄉資源更匱乏而主動請調，服務鹿谷超過30年。服務期間請假未曾超過3日，即使去年罹患淋巴癌住院期間，仍請假4小時即返回衛生所服務鄉親，堅守診間，幾乎是用生命在守護鄉民健康。他為高齡者量身打造看診流程，80歲以上保留專號，90歲以上還有專人引導陪伴，令長者們津津樂道。

請繼續往下閱讀...

而70歲賴力行醫師，泰雅族人，高醫畢業後即返回家鄉仁愛鄉衛生所服務居民，陸續接受家庭醫學科教育、赴日研修。他努力學習族語，只為與部落村民溝通無礙，並引進專科醫療、推動預防保健，走遍南投縣各山地部落，提升醫療服務品質。

至於林慈龍醫師，被喻為霧社山區的守護神，在當地開設診所逾30年，早期1週6天從早上7點看診到晚上8點，僅週日下山探望家人，他更推動霧社急診醫療中心成立，並支援晚診長達10年，直到IDS計畫啟動後才有更多醫師加入。而林慈龍的父親林金梁，也曾是11屆醫療奉獻獎得主，父子2人均為良醫，在地方傳為佳話。

南投鹿谷鄉衛生所駐所醫師胡錫鰹，榮獲第35屆醫療奉獻獎。（南投縣衛生局提供）

南投鹿谷鄉衛生所駐所醫師胡錫鰹，榮獲醫療奉獻獎。（南投縣衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法