光復災區即食能量補給2.0！陳允寶泉新品「一口太陽餅」捐500盒

陳允寶泉推出全世界最小的「一口太陽餅」，再馳援災區前線，捐出500盒，提供災民、志工「即食能量補給！」（記者蔡淑媛攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，台中百年餅店陳允寶泉9月送1萬5000個太陽餅到災區。而這個月研發出全世界最小的「一口太陽餅」，直徑僅3公分，再度馳援災區前線，捐出500盒，體積小巧、方便攜帶，提供災民、志工「即食能量補給！」

陳允寶泉上月聽到光復災民說，太陽餅耐放、隨時能吃，甜度高、熱量夠，可以即時補充能量，「921災民當時吃了不少太陽餅」。陳允寶泉立刻在中秋節前夕全面暫停生產線，全力製造1萬5000個太陽餅，老闆和2個兒子漏夜開大貨車將剛出爐的太陽餅直送災區前線。

陳允寶泉在台中太陽文化節前推出全台首創、全世界最小的「一口太陽餅」，改良傳統太陽餅容易掉屑、食用不便的問題，設計成「一口吃完、不掉屑的小尺寸太陽餅」，能優雅品嘗享受太陽餅的香酥層次，董事長翁羿琦也立刻想起花蓮災民，送出500盒與光復鄉災民分享。

翁羿琦說，2017年與台中市觀光局前局長陳盛山討論如何將太陽餅打進日本市場，當時陳盛山點出關鍵，日本家庭多為榻榻米結構，若容易掉屑，清理會相當麻煩，如果能設計成一口吃完、不掉屑的小尺寸太陽餅，一定能更符合日本人的生活習慣，也能吸引國際旅客。這句話成為開發「一口太陽餅」的靈感來源。

但製作一口太陽餅不只是縮小尺寸這麼簡單，陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻說，從內餡配方、餅皮做法，到厚薄比例，歷經無數次試驗與失敗，最終才成功做出體積迷你、層次不減的完美比例，直徑只有3公分，約馬卡龍大小。

陳允寶泉將台灣傳統糕餅「太陽餅」創新研發成「一口太陽餅」，符合現代飲食習慣，也成功外銷國際，美國、加拿大、大陸、香港、德國、澳洲等地已預訂，品嘗台灣經典漢餅的香氣。

