結紮的流浪犬貓還能懷孕？議員爆料質疑「假結紮真詐財」 要動保處檢討改善

南市議員余柷青（右）今天質疑流浪犬貓「假結紮真詐財」漏洞，要求動保處落實查核。（擷取自南市議會質詢影音畫面）

台南市議員余柷青今（17）日在市議會質詢爆料指出，動保處推動流浪犬貓TNVR政策，竟取消原本要求的「術前全身照」，僅需提供術前大頭照、術後剪耳大頭照與全身照即可核銷，甚至傳出「只拍到貓下巴就過關」情況，剪耳結紮的流浪犬貓還能懷孕出現街頭，此舉等於替「假結紮真詐財」開方便之門。

余柷青指出，過去曾有不肖人士為詐領補助，抓未結紮的浪犬貓活生生剪耳後放回街頭，再利用已絕育犬貓「一犬多用」或「一貓多用」重複申請補助，導致「已剪耳卻懷孕」的荒謬情況。為杜絕弊案，動保處當時要求動物醫院必須拍下術前、術後大頭照與全身照，以利比對辨識。

她批評，如今動保處卻主動鬆綁規定，今年行文給各動保團體與合作動物醫院，明定只需術前大頭照、術後剪耳大頭照與全身照，取消術前全身照，形同打開漏洞。她直問：「是誰決定拿掉這項程序？未來若再出現剪耳卻懷孕、帶幼犬貓覓食的浪犬貓，責任誰來負？」

對此，動保處長方川和回應，TNVR（誘捕、絕育、接種疫苗、回置）政策計劃，術前都會檢查犬貓生殖器官是否摘除，並核對晶片相關資料，未來將再檢討並強化查核流程。不過余柷青反駁指出，許多被檢舉的浪犬貓根本沒有晶片，顯示仍有人以「假結紮」方式詐領補助，讓制度淪為漏洞。

她強調，術前術後的大頭照與全身照是辨識犬貓的重要依據，「只拍下巴就能過關，叫誰信？」呼籲市府儘速恢復原制度、嚴格稽核核銷，確保每分TNVR補助都用在真正完成絕育的犬貓身上，別讓「假結紮真詐財」再度成為浪犬貓悲歌的延續。

