教團爭取代理教師請假權益 教育部：蒐集意見納檢討參考

教團接力為代理教師發聲爭取請假權益，教育部表示，將蒐集地方政府及學校意見，納入檢討參考。而若有因請假影響學校開立服務成績優良的情況，教育部了解後將提供協助，維護教師請假權益。

全國代理暨代課教師產業工會、全教產等團體今天分別針對，「教師因替課人力及人事制度不敢請假」、「事病假超過數額就不能開立服務優良影響薪資提敘」，以及「喪假、病假較正式教師少一大截」等，呼籲教育部正視並修改相關辦法。

教育部說明，「教師請假規則」是依教師法第35條第2項授權訂定，適用對象為依法取得教師資格、於公私立學校編制內按月支給待遇之專任教師；而代理教師之請假等權利義務，是依「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」規範辦理。

依聘任辦法第16條之2第3項規定，代理教師之給假事項準用「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」第3條，主要是考量給假辦法以公部門聘僱人員通用規範為準據，維持各類聘僱人員間之橫向一致；且該辦法對各假別之日數、條件及程序均有完備規定，利於地方政府及學校執行並降低適用爭議。

此外，教育部提到，為考量學校教學現場實際需求，國教署後續將蒐集地方政府及學校意見，納入檢討聘任辦法之參考，以兼顧人員權益與制度運作的可行性。

至於請假情形與學校核發服務優良證明間是否有直接關聯，教育部提到，現行聘任辦法並未有規定，而學校不得因教師依法請假，而作為不予核發服務優良證明，或影響薪資提敘之理由。

教育部說，依聘任辦法第5條之1規定「學校聘任兼任、代課及代理教師，應以聘約約定授課、聘期、終止聘約、停止聘約執行、待遇、請假、保險、退休金及其他相關權利義務事項」，所以代理教師之請假權益均受聘約保障。

教育部也說到，若工會團體有接獲因請假，而影響學校開立服務成績優良之個案，可提供事發學校與相關具體事證，教育部將積極會同地方政府了解與協助，以維護代理教師請假權益，營造友善職場環境。

